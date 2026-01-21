بطولة أفريقيا لكرة اليد.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على الجابون

حقق منتخب مصر الأول لكرة اليد، الفوز على نظيره الجابون، في مستهل مشواره ببطولة إفريقيا، المقامة في دولة رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري.



وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 19/14، قبل أن ينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 36/25.

موعد مباراة مصر القادمة

ويواجه منتخب مصر منافسه أنجولا في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة إفريقيا غدا الأثنين 22 يناير في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا، التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا.

ويخوض منتخب مصر باقي مواجهاته على النحو التالي:

• مصر × أنجولا يوم 22 يناير الساعة 03:00 عصرًا

• مصر × أوغندا يوم 24 يناير الساعة 01:00 ظهرًا.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا كل من:

حراسة المرمى:

• محمد علي

• محمد عصام الطيار

• عبدالرحمن حميد

الجناح الأيمن:

• أكرم يسري

• محمد أوكا

الجناح الأيسر:

• أحمد هشام سيسا

• محمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن:

• يحيى خالد

• مهاب سعيد

الظهير الأيسر:

• علي زين

• أحمد هشام دودو

• نبيل شريف

• هشام صلاح

الدائرة:

• إبراهيم المصري

• أحمد عادل

• ياسر سيف

• محمود عبدالعزيز جدو

صانع الألعاب:

• يحيى الدرع

• سيف الدرع