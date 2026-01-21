لم يحسم هيثم حسن، جناح فريق ريال أوفييدو الإسباني، حتى الآن موقفه النهائي بشأن تمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام الجهاز الفني للمنتخب الوطني بضمه.

ويواصل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا تقديم مستويات لافتة مع فريقه في الدوري الإسباني، ما جعله محل أنظار أكثر من منتخب، خاصة أنه يحمل الجنسيتين المصرية والفرنسية، إلى جانب أصول تونسية، الأمر الذي يمنحه أحقية اختيار المنتخب الذي سيمثله دوليًا.

من هو هيثم حسن؟ كل ما تريد معرفته عن هدف منتخب مصر

كان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أبدى رغبة واضحة في ضم هيثم حسن خلال معسكر الفراعنة الذي أقيم في شهر أكتوبر الماضي، حيث جرت اتصالات من جانب إبراهيم حسن، مدير المنتخب، مع ممثلي اللاعب من أجل التنسيق لانضمامه، إلا أن المفاوضات لم تكتمل في ذلك الوقت ولم تُسفر عن اتفاق نهائي.

وسبق لهيثم حسن تمثيل منتخبات فرنسا للفئات السنية، إذ شارك مع منتخب الناشئين تحت 17 عامًا، وواصل الظهور مع المنتخبات الفرنسية في المراحل العمرية المختلفة، دون أن يخوض أي مباراة رسمية على مستوى المنتخب الأول، ما يُبقي الباب مفتوحًا أمامه لتغيير وجهته الدولية.

ويجيد هيثم حسن اللعب في مركز الجناح الأيمن، وشارك خلال الموسم الجاري في 20 مباراة مع ريال أوفييدو، نجح خلالها في صناعة هدفين دون تسجيل، فيما تُقدر قيمته التسويقية بنحو 5 ملايين يورو، وفقًا لآخر التحديثات.