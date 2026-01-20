لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن حسام حسن سيعرض على اتحاد الكرة، ضرورة الترتيب لضم اللاعبين المميزين الذين يلعبون في الدوريات المختلفة من مزدوجي الجنسية، من أجل ضمهم بالتدريج للمعسكرات المقبلة واختيار أفضلهم.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، من أبرز اللاعبين الذين يراقبهم حسام حسن، كلا من هيثم حسن لاعب ريال أوفيدو، وتيبو جبريال لاعب وسط ماينز الألماني صاحب الـ20 عاما، وسليم طلب لاعب هيرتا برلين، وعمر عبد المجيد مدافع هامبورج الألماني، ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير الفرنسي، وكريم أحمد لاعب ليفربول، وكاميرون إسماعيل لاعب أرسنال، وبلال موسى مدافع زفوله الهولندي.