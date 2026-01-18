قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حقول النفط والغاز .. الجيش السوري يوسع نفوذه شرق سوريا
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غــزة يُعلن بدء عمل اللجنة رسميًا .. صور
مُدافعًا عن حسام حسن .. ياسر ريان: الاستقرار الفني مفتاح قوة المنتخب في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الأحد 18-1-2026
نصيحة من ذهب.. علي جمعة: لو نصيبك اتأخر طمن قلبك ربنا هيجبر بخاطرك مثلما فعل مع سيدنا محمد
الأرصاد: أمطار مرتقبة على الوجه البحري ونشاط للرياح بعدة محافظات
هل الوضوء شرط لصحة صلاة الجنازة وحكم رفع اليدين في التكبير ؟.. الإفتاء تجيب
حكم المسح على الكم والملابس عند الوضوء لشدّة البرد .. لجنة الفتوى تجيب
قبل كأس العالم 2026 .. «أبو ريدة» يطمئن الجماهير على مستقبل المنتخب
تسلّقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين .. سيدة تواجه هذه العقوبة بالقانون
مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 18-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
استكمال مُحاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مُدافعًا عن حسام حسن .. ياسر ريان: الاستقرار الفني مفتاح قوة المنتخب في كأس العالم 2026

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أكد ياسر ريان، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن استمرار حسام حسن في تدريب المنتخب الوطني خلال بطولة كأس العالم يُعد قرارًا منطقيًا وطبيعيًا في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الاستقرار الفني يُعد عنصرًا أساسيًا لنجاح أي منتخب يسعى للظهور بشكل قوي في المحافل الكبرى.

وأوضح ريان، في تصريحاته عبر برنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور، أن المنتخب المصري قادر على التطور بشكل ملحوظ تحت قيادة العميد قبل موعد المونديال.

وشدد ريان على أن الحفاظ على الاستقرار الفني لا يعني الاكتفاء بما هو قائم، بل يجب أن يتزامن مع خطة واضحة لتطوير الكرة المصرية، وعلى رأسها زيادة عدد اللاعبين المحترفين في أوروبا، لما لذلك من تأثير مباشر على رفع مستوى المنتخب واكتساب اللاعبين خبرات قوية.

واختتم ياسر ريان تصريحاته بالتأكيد على ضرورة منح الفرصة للاعبين الشباب للاحتراف الخارجي في سن مبكرة، معتبرًا أن الاستثمار في المواهب الشابة والتخطيط بعيد المدى هو الطريق الحقيقي لبناء منتخب قادر على المنافسة بقوة في كأس العالم وتحقيق طموحات الجماهير المصرية.

حسام حسن منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

فريق الزمالك

الزمالك يخطف نجم الأهلي في الميركاتو الشتوي

أحمد موسى

لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

ترشيحاتنا

نقيب المحامين

أخبار الوادي الجديد| فوز محمد عمر علي بمنصب نقيب المحامين.. و«الصحة» تحقق استجابة لـ 99,12% من شكاوى المواطنين

ندوة باداب بني سويف

«آداب بني سويف» تنظم ندوة حول فن «الكاستينج دايركتور» بحضور الفنان أحمد فرغلي | صور

محافظة دمياط

مشروع لحماية دلتا النيل .. دمياط تتعامل مع مخاطر التغيرات المناخية لحماية الشواطئ

بالصور

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد