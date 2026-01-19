أحمد أبومسلم: حسام حسن نجح في رفع طموح الجماهير وإعادة الالتفاف حول المنتخب

أكد أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اندهاشه من تصريحات وائل جمعة الأخيرة، معتبرًا أن الأمر خرج عن الإطار الفني وأصبح شخصيًا، رغم أن جمعة لعب في أعلى المستويات ويدرك جيدًا حجم الضغوط التي يتعرض لها لاعبو المنتخبات.

وقال أبومسلم، في تصريحات تلفيزيونية، إن المحترفين في صفوف منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، سجلوا ما يقرب من 90% من أهداف المنتخب خلال البطولة، وهو ما يعكس مدى تأثيرهم الكبير داخل الفريق.

وأضاف أن محمد صلاح لا يعد مؤثرًا في منتخب مصر فقط، بل على مستوى كرة القدم العالمية، موضحًا أن أي تصريح يصدر عنه يتفاعل معه الجميع ويُحدث صدى واسعًا.

وأشاد نجم الأهلي السابق بالمدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه نجح مع منتخب مصر ورفع سقف طموحات الجماهير، بعدما التف الجميع من جديد حول المنتخب الوطني.

وأوضح أبومسلم أن طريقة لعب منتخب مصر تُعد الأفضل في ظل الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب معتاد منذ فترة طويلة، خاصة منذ حقبة حسن شحاتة، التي شهدت توازنًا كبيرًا في الأداء والنتائج.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة خوض منتخب مصر مباريات ودية قوية أمام منتخبات كبيرة دون النظر إلى النتائج، من أجل زيادة الخبرات، إلى جانب أهمية تعيين مدير فني للمنتخب الأولمبي يكون على تواصل دائم مع الجهاز الفني للمنتخب الأول، بما يخدم مصلحة الكرة المصرية في المرحلة المقبلة.