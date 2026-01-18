قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماجد الكدواني بعد حصوله على «أفضل ممثل»: فخور بتمثيل مصر في حفل Joy Awards
مارسيليا يسحق «أنجييه» 5-2 في ضمن منافسات الدوري الفرنسي
جرينلاند ليست للبيع.. احتجاجات واسعة ترفض أطماع ترامب وتصعيد أوروبي ضد الرسوم الأمريكية
ناقد رياضي: صافرات الاستهجان للنشيد الوطني «سقطة لا تُغتفر».. ولم نتوقع تأهل مصر من دور المجموعات
مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية
«كاف» يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال
الجيش السوري يسيطر على سد الفرات ومدينة الطبقة الاستراتيجية في الرقة
وزارة الرياضة تخفّض تكاليف الكشف الطبي للرياضيين.. 4 مستويات لتلبية جميع الاحتياجات
«أبوريدة» يؤكد استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى مونديال كأس العالم 2026
موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص
عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص
طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص
فن وثقافة

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

محمد رمضان
محمد رمضان
علا محمد

كشف الفنان محمد رمضان عن استبعاده من الغناء في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بدولة المغرب، مشيرًا إلى أن الجهات المنظمة بالمملكة المغربية لم تقدم له أي اعتذار.

وقال محمد رمضان في فيديو عبر حسابه على موقع إنستجرام: "سعيد جدًا بمشاركتي في الألبوم الرسمي لأمم إفريقيا، ورحت مراكش وصورت، وقالوا لي بعد ذلك إنه سيتم تأجيل غنائي من الافتتاح للختام، لأن حصلت حملة وقالوا: إزاي مصري يغني في افتتاح المغرب؟ وأنا أرى نفسي إفريقي، وهذه بطولة قارية، ومع ذلك قلت: مفيش مشكلة".

وأضاف: “وقبل الختام بيوم قالوا إن في شيء غريب، فأرسلت رسالة للشخص المسؤول في المغرب، وبعت لي فيديو لـعمرو أديب يتحدث عن المشكلة. أنا إيه علاقتي بهذا؟ وإيه علاقة الفن بهذا؟ هذا تصرف فردي زعلني ومسيء، وفضيت نفسي ولم يكلفوا نفسهم أن يعتذروا لي”.

وتابع "رمضان": "هذا لا يقلل أبدًا من حبي واحترامي للمغرب، وأؤكد: لا تحمّلوا دولة كبيرة على تصرف فردي. شيء زعلني، ولكني أحترم وأحب وأقدّر المغرب".

وكان رمضان قد أعلن رسميًا عن مشاركته في حفل ختام نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، والذي يجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

محمد رمضان يشارك في حفل ختام أمم إفريقيا 2026

وخلال الفيديو، علّق رمضان على غياب المنتخب المصري عن المباراة النهائية قائلًا: “ليه زعلانين إن مصر مش في النهائي؟ مصر موجودة، أنا مصري بهويتي ولهجتي ولوني المصري. صحيح في مصريين عيونهم زرقاء، لكن اللون ده هو الأكثر انتشارًا في مصر، ووجودي في حفل الختام دليل إنهم اختاروا فنانًا مصريًا”.

وأكد “رمضان” أن مشاركته تحمل رسالة وطنية، مشددًا على أنه يمثل مصر فنيًا وثقافيًا أمام القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن اختياره لإحياء حفل الختام يعكس الحضور المصري القوي، رغم خروج المنتخب من نصف النهائي بعد خسارته أمام السنغال بهدف دون رد.

