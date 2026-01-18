مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

كشف الفنان محمد رمضان عن استبعاده من الغناء في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بدولة المغرب، مشيرًا إلى أن الجهات المنظمة بالمملكة المغربية لم تقدم له أي اعتذار.

وقال محمد رمضان في فيديو عبر حسابه على موقع إنستجرام: "سعيد جدًا بمشاركتي في الألبوم الرسمي لأمم إفريقيا، ورحت مراكش وصورت، وقالوا لي بعد ذلك إنه سيتم تأجيل غنائي من الافتتاح للختام، لأن حصلت حملة وقالوا: إزاي مصري يغني في افتتاح المغرب؟ وأنا أرى نفسي إفريقي، وهذه بطولة قارية، ومع ذلك قلت: مفيش مشكلة".

https://www.instagram.com/reel/DTn8RH-CPl8/?igsh=MTRheGJia2JxdTN3bA==



وأضاف: “وقبل الختام بيوم قالوا إن في شيء غريب، فأرسلت رسالة للشخص المسؤول في المغرب، وبعت لي فيديو لـعمرو أديب يتحدث عن المشكلة. أنا إيه علاقتي بهذا؟ وإيه علاقة الفن بهذا؟ هذا تصرف فردي زعلني ومسيء، وفضيت نفسي ولم يكلفوا نفسهم أن يعتذروا لي”.

وتابع "رمضان": "هذا لا يقلل أبدًا من حبي واحترامي للمغرب، وأؤكد: لا تحمّلوا دولة كبيرة على تصرف فردي. شيء زعلني، ولكني أحترم وأحب وأقدّر المغرب".

وكان رمضان قد أعلن رسميًا عن مشاركته في حفل ختام نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، والذي يجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

محمد رمضان يشارك في حفل ختام أمم إفريقيا 2026

وخلال الفيديو، علّق رمضان على غياب المنتخب المصري عن المباراة النهائية قائلًا: “ليه زعلانين إن مصر مش في النهائي؟ مصر موجودة، أنا مصري بهويتي ولهجتي ولوني المصري. صحيح في مصريين عيونهم زرقاء، لكن اللون ده هو الأكثر انتشارًا في مصر، ووجودي في حفل الختام دليل إنهم اختاروا فنانًا مصريًا”.

وأكد “رمضان” أن مشاركته تحمل رسالة وطنية، مشددًا على أنه يمثل مصر فنيًا وثقافيًا أمام القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن اختياره لإحياء حفل الختام يعكس الحضور المصري القوي، رغم خروج المنتخب من نصف النهائي بعد خسارته أمام السنغال بهدف دون رد.