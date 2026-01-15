محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب

أعلن الفنان محمد رمضان مشاركته رسميًا في حفل ختام نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، والذي يجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

محمد رمضان يشارك في حفل ختام أمم إفريقيا 2026

وخلال الفيديو، علّق محمد رمضان على غياب المنتخب المصري عن المباراة النهائية قائلًا: «ليه زعلانين إن مصر مش في النهائي؟ مصر موجودة، أنا مصري بهويتي ولهجتي ولوني المصري، صحيح في مصريين عيونهم زرقا، لكن اللون ده هو الأكثر انتشارًا في مصر، ووجودي في حفل الختام دليل إنهم اختاروا فنانًا مصريًا».

وأكد رمضان أن مشاركته تحمل رسالة وطنية، مشددًا على أنه يمثل مصر فنيًا وثقافيًا أمام القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن اختياره لإحياء حفل الختام يعكس الحضور المصري القوي، رغم خروج المنتخب من نصف النهائي بعد خسارته أمام السنغال بهدف دون رد.



وفي سياق آخر، كان محمد رمضان قد روّج مؤخرًا لأغنيته الجديدة التي تجمعه بـ لارا ترامب، موضحًا أن العمل يتناول تاريخ الحضارة المصرية القديمة والفراعنة، معربًا عن أمله في أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

وقال رمضان، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: «الأغنية الجديدة مع لارا ترامب دخلنا الاستوديو مع بعض وسجلت صوتها، وأنا ابن الجيزة بلد الفراعنة، وبقول في الأغنية: اخترتك من وسط البنات، يلا يا لارا على الأهرامات».