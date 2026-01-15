قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مغامرة "سبيد" في أرض الكنانة.. كيف سحر الفراعنة اليوتيوبر الأكثر شهرة في العالم
فضيحة تهز الكونسرفتوار | مدرس متهم بالتحرش بطفلة .. ومحامي الضحية : بيشغل أفلام خادشة أمام الطالبات خلال الدروس
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب

محمد رمضان
محمد رمضان
يارا أمين

أعلن الفنان محمد رمضان مشاركته رسميًا في حفل ختام نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، والذي يجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

محمد رمضان يشارك في حفل ختام أمم إفريقيا 2026

وخلال الفيديو، علّق محمد رمضان على غياب المنتخب المصري عن المباراة النهائية قائلًا: «ليه زعلانين إن مصر مش في النهائي؟ مصر موجودة، أنا مصري بهويتي ولهجتي ولوني المصري، صحيح في مصريين عيونهم زرقا، لكن اللون ده هو الأكثر انتشارًا في مصر، ووجودي في حفل الختام دليل إنهم اختاروا فنانًا مصريًا».

وأكد رمضان أن مشاركته تحمل رسالة وطنية، مشددًا على أنه يمثل مصر فنيًا وثقافيًا أمام القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن اختياره لإحياء حفل الختام يعكس الحضور المصري القوي، رغم خروج المنتخب من نصف النهائي بعد خسارته أمام السنغال بهدف دون رد.


وفي سياق آخر، كان محمد رمضان قد روّج مؤخرًا لأغنيته الجديدة التي تجمعه بـ لارا ترامب، موضحًا أن العمل يتناول تاريخ الحضارة المصرية القديمة والفراعنة، معربًا عن أمله في أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

وقال رمضان، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: «الأغنية الجديدة مع لارا ترامب دخلنا الاستوديو مع بعض وسجلت صوتها، وأنا ابن الجيزة بلد الفراعنة، وبقول في الأغنية: اخترتك من وسط البنات، يلا يا لارا على الأهرامات».

الفنان محمد رمضان بطولة كأس أمم إفريقيا الرباط المغرب والسنغال إنستجرام مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

كأس مصر

لجنة المسابقات تحدد موعد مباراتي بيراميدز والجونة وزد والمصري بكأس مصر

جراديشار

موقف جراديشار بعد تلقيه عدة عروض أوروبية

جوائز الأفضل في أفريقيا

الكاف يكرم سناء مسعودي والجيش الملكي ولمياء بومهدي بجوائز الأفضل في أفريقيا 2025

بالصور

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد