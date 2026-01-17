بعد تفاعل الجمهور.. محمد رمضان يكشف موعد أغنية «صح صح» مع لارا ترامب

أعلن الفنان محمد رمضان موعد طرح أغنية صح صح، التي تجمعه مع لارا ترامب، وذلك بعد تفاعل الجمهور مع ظهورهما الأخير.

وكتب محمد رمضان في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: بدأ العد التنازلي، أغنية "صح صح" لـ لارا ترامب ومحمد رمضان ستصدر يوم الجمعة 23 يناير.

أحدث أغاني محمد رمضان

روج الفنان محمد رمضان لأحدث أغانيه المنتظرة بمشاركة لارا ترامب الذى من المقرر ان تطرح قريبا.

وشارك جمهوره فيديو ترويجي عبر انستجرام قال من خلاله: الأغنية الجديدة مع لارا ترامب دخلنا مع بعض الاستوديو حطت صوتها على الأغنية، أخوكم من الجيزة يعني بلد الفراعين، وبقولها في الأغنية اختارتك من وسط البنات يلا يا لارا على الأهرامات".

كشف الفنان محمد رمضان عن وصول مشاهدات أغنيته الجديدة إلى مليون مشاهدة خلال ٢٤ ساعة، هذه الأغنية لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، والتى قدمها خلال المباراة الافتتاحية في 21 ديسمبر الجاري في المغرب.

وطرح النجم محمد رمضان عددًا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، من بينها: «ولا ليلة»، «I Don’t Know»، «معاك للصبح»، وأحدثها أغنية «Toxic» كلمات وألحان محمد رمضان، كما يستعد رمضان لعرض فيلمه الجديد «أسد» بعد طرح البرومو الرسمي له، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.