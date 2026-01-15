محمد رمضان يروج لأحدث اغانيه بمشاركة لارا ترامب

روج الفنان محمد رمضان لأحدث أغانيه المنتظرة بمشاركة لارا ترامب الذى من المقرر ان تطرح قريبا.

وشارك جمهوره فيديو ترويجي عبر انستجرام قال من خلاله: الأغنية الجديدة مع لارا ترامب دخلنا مع بعض الاستوديو حطت صوتها على الأغنية، أخوكم من الجيزة يعني بلد الفراعين، وبقولها في الأغنية اختارتك من وسط البنات يلا يا لارا على الأهرامات".

محمد رمضان يحيي حفلا فى نيويورك

وكان كشف الفنان محمد رمضان عن شروط مسابقته لحضور حفله في نيويورك.

وكتب رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”: “هختار 5 من التعليقات و5 من الشيرز لحضور حفلتي في ماديسون سكوير جاردن السبت القادم بنيويورك بإذن الله”

ويسعتد الفنان محمد رمضان لإحياء حفله الجديد في نيويورك يوم 17 يناير المقبل.

وكتب محمد رمضان عبر خاصية الستوري: “حفلة ماديسون سكوير جاردن في نيويورك مش مجرد حفلة هي إثبات للعالم إن المصريين قوة لا يستهان بها في أي مكان في العالم”.