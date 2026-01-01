محمد رمضان يهنئ الأقباط بعيد الميلاد ويعلن مواعيد حفلاته في يناير

وجّه الفنان محمد رمضان التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا لهم الصحة والسعادة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأعلن رمضان عن إحيائه عددًا من الحفلات الغنائية خلال شهر يناير قائلًا: "كل سنة واخوتنا وحبايبنا المسيحيين بخير وصحة وسعادة هشوفكم يوم ٧ يناير في مدينة الشيخ زايد بمصر .. دي غير حفلة ٥ يناير في ستاد القاهرة و ١٧ يناير في نيويورك".

وكان قد أكد محمد رمضان فى تصريحات إذاعية له، أنه يحلم بأن يذكر كأول فنان مصري استطاع أن يخلق مساحة ثقافية مشتركة بين مصر والعالم، مشددًا على رغبته في أن يصل صوته إلى الخارج وهو مقيم في بلده، يعيش بين أهله ويشرب من نيلها.فنى مع ريما وباترون كينج، تحت إشراف المنتج العالمى المغربى ريدوان، أحد أبرز صناع الموسيقى فى أفريقيا والعالم".

وتطرق رمضان إلى تأثير عمر الشريف في مسيرته، موضحًا أنه أول نجم عالمي ألهمه، وأنه يعتبره الأب الروحي له، مشيرًا إلى أن أي نجاح حققه يعود بعد فضل الله إلى دعم عمر الشريف وثقته المبكرة فيه، حيث كان أول من توقع له النجومية وفتح أمامه باب التفكير في العالمية.

واختتم رمضان حديثه بالتأكيد أن عمر الشريف اضطر للابتعاد عن مصر من أجل تحقيق حلمه العالمي، بينما هو يتمنى أن يحقق المعادلة الصعبة، بأن يظل في مصر دون اغتراب، ويقدم أعمالًا يعرف من خلالها العالم كله أن مصر حاضرة بقوة وصوتها مسموع.