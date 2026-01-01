خبيرة أبراج تبشر محمد رمضان.. وتكشف مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب

كشفت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية إيمان خير عن توقعات مثيرة للعام 2026، مؤكدة أنه يحمل طاقة مختلفة مليئة بالتحولات الإيجابية والنجاحات اللافتة لعدد من نجوم الفن والرياضة.

أكدت خبيرة الأبراج، إيمان خير: “هذا العام سيكون عاما مهما جدا للفنان محمد رمضان، وسيعود للظهور بشكل أقوي من الأول وسيكون لديه نجاحات مستمرة”.

وأضافت خلال تغطية خاصة عبر فضائية “صدي البلد”: “الفنانة شيرين عبد الوهاب ستعود مرة أخري بعد شهر مارس بشكل قوي، وستقوم بعمل ألبوم ممتاز، وفى الصيف أيضا، وستعود شيرين مرة أخري”.

وكشفت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية، إيمان خير، عن توقعها لـ منتخب مصر خلال العام الحالي 2026، وقالت إن مصر ستحصد بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وأضافت أن مصر خلال بطولة كأس العالم ستقوم بأداء مشرف، لكن لن تحقق مراكز متقدمة.

وكشفت خبيرة الأبراج، أن عام 2026 يحمل طاقة مختلفة تمامًا، مليئة بالتحولات الجذرية والإيجابية لعدد كبير من الأبراج ونجوم الفن، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون عنوانها الانفراج والبدايات الجديدة بعد سنوات من الضغوط.