منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
الداخلية تيسّر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
«زيلينسكي» نرغب في إنهاء الحرب وليس إنهاء أوكرانيا
حلول جذرية.. بدء صيانة سور مجرى العيون بالتنسيق مع وزارة الآثار | صور
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي
الكواليتي والأسعار نار.. 5 تحديات تواجه الكرة المصرية بـ 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خبيرة أبراج تبشر محمد رمضان.. وتكشف مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

كشفت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية إيمان خير عن توقعات مثيرة للعام 2026، مؤكدة أنه يحمل طاقة مختلفة مليئة بالتحولات الإيجابية والنجاحات اللافتة لعدد من نجوم الفن والرياضة.

أكدت خبيرة الأبراج، إيمان خير: “هذا العام سيكون عاما مهما جدا للفنان محمد رمضان، وسيعود للظهور بشكل أقوي من الأول وسيكون لديه نجاحات مستمرة”.

وأضافت خلال تغطية خاصة عبر فضائية “صدي البلد”: “الفنانة شيرين عبد الوهاب ستعود مرة أخري بعد شهر مارس بشكل قوي، وستقوم بعمل ألبوم ممتاز، وفى الصيف أيضا، وستعود شيرين مرة أخري”.

وكشفت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية، إيمان خير، عن توقعها لـ منتخب مصر خلال العام الحالي 2026، وقالت إن مصر ستحصد بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وأضافت أن مصر خلال بطولة كأس العالم ستقوم بأداء مشرف، لكن لن تحقق مراكز متقدمة.

وكشفت خبيرة الأبراج، أن عام 2026 يحمل طاقة مختلفة تمامًا، مليئة بالتحولات الجذرية والإيجابية لعدد كبير من الأبراج ونجوم الفن، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون عنوانها الانفراج والبدايات الجديدة بعد سنوات من الضغوط.

خبيرة الأبراج محمد رمضان شيرين عبد الوهاب

