الأبراج الترابية تدخل سباق الثروات.. العلاقات العاطفية تتحسن بداية من فبراير

كشفت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية، إيمان خير، أن عام 2026 يحمل طاقة مختلفة تمامًا، مليئة بالتحولات الجذرية والإيجابية لعدد كبير من الأبراج ونجوم الفن، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون عنوانها الانفراج والبدايات الجديدة بعد سنوات من الضغوط.

وقالت "خير" خلال لقائها عبر احتفالية خاصة تقدمها قناة "صدى البلد" بمناسبة رأس السنة، إن الأبراج الترابية (العذراء، الجدي، الثور) ستشهد طفرة مالية واستثمارية كبيرة تستمر لسبع سنوات، قائلة:"الأبراج الترابية داخلة على فترات فلوس واستثمارات قوية بدعم طاقة الحصان الناري في الفلك الصيني".

وأضافت أن برج العقرب سيكون الأكثر حظًا في الشهرة المهنية، بينما يمثل عام 2026 عامًا مفصليًا لمواليد برج السرطان، موضحة:"السرطان داخل على سنة تغيير جذري، شخصية أقوى وتركيز مهني أعلى".

العلاقات العاطفية

وفيما يخص العلاقات العاطفية، توقعت تحسنًا ملحوظًا بداية من شهر فبراير، مؤكدة:"العقرب ممكن يعيش سنة زواج، الحوت هيحب قوي بس ممكن يهرب من الجواز، والجوزاء والعذراء والحمل والميزان علاقاتهم هتتحسن على مراحل".

علم الأرقام

وشددت على أهمية علم الأرقام، قائلة:"لكل إنسان مسار رقمي حسب اسمه وتاريخ ميلاده، وده بيساعده يختار التوقيت الصح لقراراته، وكمان أكتر وقت طاقة إيجابية للمبدعين بيكون وقت الفجر من 3:30 لـ 6:30، وقت صفاء الكون".