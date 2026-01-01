شيرين عبد الوهاب تعود بألبوم صيفي جديد.. خبيرة أبراج تتوقع

كشفت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية، إيمان خير، أن عام 2026 يحمل طاقة مختلفة تمامًا، مليئة بالتحولات الجذرية والإيجابية لعدد كبير من الأبراج ونجوم الفن، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون بداية الانفراج والبدايات الجديدة بعد سنوات من الضغوط.



وأضافت "خير" خلال لقائها في احتفالية خاصة تقدّمها قناة "صدى البلد" بمناسبة رأس السنة، أن جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب على موعد مع مرحلة فنية جديدة.

شيرين راجعة بقوة



وأكدت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية، أن "شيرين راجعة بقوة من شهر مارس، وفيه ألبوم مميز وأغاني صيفية هترجعها لمكانتها الطبيعية، وهنشوف شيرين اللي الناس وحشاها".