الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
توك شو

ناقد فني يوجه رسالة تحذير لشيرين عبد الوهاب: نجاحكِ معجزة فلا تعودي للوراء

منار عبد العظيم

قال الناقد الفني محمد شميس إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تمتلك قاعدة جماهيرية استثنائية لم يصل إليها كثيرون، مؤكدًا أن نجاحها يُعد حالة نادرة في الوسط الفني، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى إدارة واعية تحافظ عليه وتطوره.

قاعدة جماهيرية قوية تحتاج لإدارة ذكية

وأوضح شميس خلال صباح البلد أنه لو كان مكان شيرين عبد الوهاب، لأدرك حجم القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تمتلكها، مشددًا على ضرورة استغلال هذا الرصيد الفني والشعبي بالشكل الصحيح، من خلال وجود فريق محترف يدير مسيرتها الفنية والإعلامية، ويحميها من القرارات المتسرعة.

أم كلثوم نموذج للتركيز والالتزام

وأشار الناقد الفني إلى أن السيدة أم كلثوم أصبحت رقم واحد في تاريخ الغناء العربي لأنها ركزت على فنها وسخرت حياتها بالكامل للغناء، وهو ما ساهم في صنع أسطورتها الفنية، على عكس بعض النماذج الأخرى التي تأثرت مسيرتها بسبب الانشغال بالمشاكل الشخصية.

مقارنة بتجارب فنية أخرى

وضرب شميس مثالًا بالفنانة فتحية أحمد، موضحًا أنها تزوجت ودخلت في أزمات ومشاكل أثرت سلبًا على مشوارها الفني، مؤكدًا أن الاستقرار والتركيز عنصران أساسيان في استمرار النجاح الفني.

شيرين حالة فنية لا تتكرر

وأكد محمد شميس أنه لا توجد مطربة أخرى حققت نفس النجاح الجماهيري الذي حققته شيرين عبد الوهاب، واصفًا إياها بأنها حالة فنية خاصة لا تتكرر بسهولة، لما تمتلكه من صوت مؤثر وحضور قوي وقبول جماهيري واسع.

رسالة أخيرة: النجاح لا يحمي من التراجع

واختتم شميس تصريحاته برسالة مباشرة إلى شيرين عبد الوهاب قائلًا:"نجاحكِ معجزة حقيقية، لكن عليكِ الحذر من العودة للوراء، فالجمهور يمنح الفرص، لكنه لا ينتظر طويلًا"، داعيًا إياها إلى الحفاظ على مكانتها الفنية واستكمال مسيرتها بما يليق بتاريخها وموهبتها.

