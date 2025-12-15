شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي

أثار محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب، الجدل بمنشور جديد يكشف من خلاله مفاجأة صادمة بشأن أزمتهما، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

و كتب محمد عبد الوهاب:وحق كتاب الله الكلام ده بالحرف حصل وربنا شاهد، من حوالي شهر اتصالحنا وكان عندها ميتنج مع شركة عايزة تمضي معاها وكنا عند موزع شهير مش حابب أذكر أسماء حد بس هو كان موجود وإحنا في الميتنج.

و تابع : واحد كده معرفوش قالي عايز رقم حضرتك ده تبع المحامي قالي أصل المدام كلمت الأستاذ وإحنا داخلين وقالتله بالحرف كده خرج أخويا من القضية ما إحنا اتصالحنا بقى، والله الكلمة كإنها قلم نزل على وشي، خرج أخويا يعني أنا مش مدان ولا تربحت ومضيت عقد من وراكي لا أنتي بتدخليني وتخرجيني حسب مزاجك بقى.

و أضاف: ورحمة أبويا هقلب عليكم، وأنا بقى عندي إثبات بكل كلمة بحق ربنا مش زور زيك والبلد فيها قانون. حسبي الله.

وأصدر محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا رسميًا عبر محاميه مصطفى أبو العلا، للرد على ما أُثير بشأن استخدام توكيل منتهٍ في أزمته مع المنتج محمد الشاعر.

وأكد البيان صدور حكم قضائي نهائي يثبت صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر 2018، وسلامة التوكيل المستخدم في تحريره.



وأوضح أن المحكمة حسمت الجدل حول تاريخ العقد، ونفت بشكل قاطع أي مزاعم تتعلق بالتزوير أو الاعتماد على توكيل ملغى.



وشدد البيان على أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتهدف فقط إلى إثارة البلبلة، مؤكدًا سلامة الموقف القانوني لمحمد عبد الوهاب بالكامل