بعد الحكم بصحة عقد شيرين عبدالوهاب.. شقيقها يكشف حقيقة اتهامات التزوير

كشف محمد عبد الوهاب، شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب، عن موقفه القانوني، من الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الاقتصادية بشأن صحة عقد المطربة مع المنتج محمد الشاعر، والاتهامات التي تطارده بسبب النزاع.



وشارك محمد عبد الوهاب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بيان صحفي، صادر عن الأستاذ مصطفى أبو العلا، محاميه، وجاء فيه: "تأكيداً للحقيقة وإجهاضاً للإدعاءات المغلوطة، نعلن بموجب هذا البيان عن صدور حكم قضائي نهائي يؤكد صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر 2018 (10/11/2018) الخاص بموكلنا السيد محمد عبد الوهاب، وقد قضت المحكمة بصحة تاريخ العقد وسلامة التوكيل المستخدم في تحريره".



وتابع: "إن هذا الحكم يضع حداً قاطعاً لأي مزاعم حول تزوير العقد أو تاريخه، أو الإدعاء الباطل بأن التوقيع تم بموجب توكيل ملغي".وأوضح: "هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى خلق بلبلة غير مبررة، لقد أثبتت المحكمة أن تاريخ العقد صحيح وأن التوكيل كان سارياً في تاريخ تحرير العقد عام 2018، مما يؤكد سلامة الموقف القانوني لموكلنا بالكامل".

وكان قد أعلن المنتج محمد الشاعر، في بيان صحفي، مؤخرا إصدار محكمة القاهرة الاقتصادية، حكم لصالح شركته، في النزاع الدائر بينه وبين المطربة شيرين عبد الوهاب، موضحا أن الحكم أكد صحة عقد التعاون الرقمي الموقع بينهما عام 2018، ورفض طعن المطربة عليه.