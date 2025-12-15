قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياح قوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لأهالي الاسماعيلية
المغرب.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي إلى 21 قتيلا
وزارة الرياضة: كل الجهات المعنية عندها مرونة في أزمة أرض الزمالك إلا إدارة النادي
الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني
تقدم في محادثات برلين بين واشنطن وكييف حول خطة السلام
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رياح قوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لأهالي الاسماعيلية

ميرنا محمود

 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا جويًا خاصًا لأهالي محافظة الاسماعيليه  اليوم  الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥.

ونشرت  بيان عبر الصفحة الرسميه عبر فيسبوك : وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتعرض محافظة الإسماعيلية  الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥لرياح نشطة بسرعة ٤٠ كم / ساعة.

وأضاف: لذا تناشد محافظة الإسماعيلية السادة المواطنين بتوخى الحذر والابتعاد عن الأشجار والأعمدة الكهربائية والأبنية المتهالكة.

وفي نفس السياق ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الاثنين بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء


توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين، طقس بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

خريطة الأمطار غدا
عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، وقد تصل لحد السيول على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومحافظة البحر الأحمر ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر
المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 19 12

وادي النطرون 20 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 21 10

نخل 16 05

كاترين 11 01

الطور 22 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 23 18

الإسكندرية 20 13

العلمين 20 12

مطروح 19 12

السلوم 19 11

سيوة 21 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 22 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 10

سوهاج 23 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 12

أبوسمبل 24 13

أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة
درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية
العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 27 19

المدينة المنورة 23 12

الرياض 15 11

المنامة 21 18

أبوظبي 29 20

الدوحة 25 21

الكويت 17 12

دمشق 12 06

بيروت 18 15

عمان 12 08

القدس 12 09

غزة 18 15

بغداد 19 08

مسقط 26 22

صنعاء 22 09

الخرطوم 27 16

طرابلس 22 15

تونس 20 14

الجزائر 19 10

الرباط 18 11

نواكشوط 26 15

أمطار غزيرة متوقعة على مدينة الإسكندرية
درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم
العظمى - الصغرى

أنقرة 09 00

إسطنبول 12 05

إسلام آباد 20 09

نيودلهي 21 11

جاكرتا 33 24

بكين 04 06-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 15 05

أثينا 16 07

روما 15 09

باريس 12 09

مدريد 11 07

برلين 07 01

لندن 12 10

مونتريال 09- 09-

موسكو 05- 07-

نيويورك 01- 04-

واشنطن 01 06-

أديس أبابا 24 11

الهيئة العامة للأرصاد محافظة الاسماعيليه طقس الاسماعيليه طقس الارصاد الجوية

