رياح قوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لأهالي الاسماعيلية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا جويًا خاصًا لأهالي محافظة الاسماعيليه اليوم الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥.

ونشرت بيان عبر الصفحة الرسميه عبر فيسبوك : وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتعرض محافظة الإسماعيلية الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥لرياح نشطة بسرعة ٤٠ كم / ساعة.

وأضاف: لذا تناشد محافظة الإسماعيلية السادة المواطنين بتوخى الحذر والابتعاد عن الأشجار والأعمدة الكهربائية والأبنية المتهالكة.

وفي نفس السياق ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الاثنين بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين، طقس بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

خريطة الأمطار غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، وقد تصل لحد السيول على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومحافظة البحر الأحمر ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 19 12

وادي النطرون 20 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 21 10

نخل 16 05

كاترين 11 01

الطور 22 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 23 18

الإسكندرية 20 13

العلمين 20 12

مطروح 19 12

السلوم 19 11

سيوة 21 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 22 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 10

سوهاج 23 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 12

أبوسمبل 24 13

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 27 19

المدينة المنورة 23 12

الرياض 15 11

المنامة 21 18

أبوظبي 29 20

الدوحة 25 21

الكويت 17 12

دمشق 12 06

بيروت 18 15

عمان 12 08

القدس 12 09

غزة 18 15

بغداد 19 08

مسقط 26 22

صنعاء 22 09

الخرطوم 27 16

طرابلس 22 15

تونس 20 14

الجزائر 19 10

الرباط 18 11

نواكشوط 26 15

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 09 00

إسطنبول 12 05

إسلام آباد 20 09

نيودلهي 21 11

جاكرتا 33 24

بكين 04 06-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 15 05

أثينا 16 07

روما 15 09

باريس 12 09

مدريد 11 07

برلين 07 01

لندن 12 10

مونتريال 09- 09-

موسكو 05- 07-

نيويورك 01- 04-

واشنطن 01 06-

أديس أبابا 24 11