طقس السعودية اليوم.. أمطار غزيرة تشمل الرياض ومكة مع تحذيرات من جريان السيول

تستمر حالة الطقس المتقلبة في السعودية اليوم الأحد، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق واسعة من المملكة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مما يزيد من خطر جريان السيول.

وأشار المركز في تقريره اليومي إلى أن الأمطار ستشمل مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى توخي أقصى درجات الحذر وتجنب مجاري السيول والأودية. كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، مع استمرار فرصة تكون الضباب في تلك المناطق.

وحسب بيانات الرصد الجوي، ستتراوح درجات الحرارة في الرياض بين 20 درجة مئوية كعظمى و13 درجة كصغرى مع أمطار متوسطة إلى غزيرة، بينما ستسجل الدمام 25 درجة كعظمى و16 كصغرى. وفي بريدة، يُتوقع هطول أمطار غزيرة مع درجة حرارة عظمى 19 وصغرى 9، فيما ستشهد القصيم ظروفًا جوية مماثلة.

وفي مكة المكرمة، من المتوقع هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة، مع درجات حرارة تتراوح بين 30 درجة مئوية كعظمى و20 كصغرى، ونسبة رطوبة 70%. أما المدينة المنورة، فستشهد أمطارًا رعدية مع رياح نشطة ودرجات حرارة بين 23 و12 درجة مئوية، ونسبة رطوبة 85%.

وحذر المركز من تأثير الرياح النشطة على الحركة في الساحات المفتوحة، داعيًا المعتمرين والزوار والمقيمين في مكة والمدينة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتابعة التحديثات الجوية المستمرة.

كما توقع المركز أن تكون الأحوال البحرية في الخليج العربي صعبة، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين 12 و35 كم/ساعة قد تتجاوز 50 كم/ساعة، وارتفاع موج يصل إلى مترين ونصف في بعض المناطق، مما يستدعي الحذر من قبل الصيادين ومرتادي البحر.