قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية | تفاصيل
«القاهرة الإخبارية» تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا بسيدني
رحلة عمرة وإعلانات.. تفاصيل زيارة محمد صلاح إلى مدينة جدة
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
لتفادي الغرامة.. أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
رقم قياسي ورد جميل.. ماذا قدم محمد صلاح في ليلة الوداع المحتمل؟
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار استهدف احتفالا يهوديا بعيد الحانوكا في سيدني
هيمن عبد الله: خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة
"لو مش عايزني ارموني في الزبالة".. أحمد السقا يرد على هجوم الجمهور بعد دعمه لـ محمد صلاح
وكيل الأزهر وأمين البحوث يتفقدان انطلاق المرحلة الثانية من اختبارات الابتعاث العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. أمطار غزيرة تشمل الرياض ومكة مع تحذيرات من جريان السيول

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تستمر حالة الطقس المتقلبة في السعودية اليوم الأحد، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق واسعة من المملكة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مما يزيد من خطر جريان السيول.

وأشار المركز في تقريره اليومي إلى أن الأمطار ستشمل مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى توخي أقصى درجات الحذر وتجنب مجاري السيول والأودية. كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، مع استمرار فرصة تكون الضباب في تلك المناطق.

وحسب بيانات الرصد الجوي، ستتراوح درجات الحرارة في الرياض بين 20 درجة مئوية كعظمى و13 درجة كصغرى مع أمطار متوسطة إلى غزيرة، بينما ستسجل الدمام 25 درجة كعظمى و16 كصغرى. وفي بريدة، يُتوقع هطول أمطار غزيرة مع درجة حرارة عظمى 19 وصغرى 9، فيما ستشهد القصيم ظروفًا جوية مماثلة.

وفي مكة المكرمة، من المتوقع هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة، مع درجات حرارة تتراوح بين 30 درجة مئوية كعظمى و20 كصغرى، ونسبة رطوبة 70%. أما المدينة المنورة، فستشهد أمطارًا رعدية مع رياح نشطة ودرجات حرارة بين 23 و12 درجة مئوية، ونسبة رطوبة 85%.

وحذر المركز من تأثير الرياح النشطة على الحركة في الساحات المفتوحة، داعيًا المعتمرين والزوار والمقيمين في مكة والمدينة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتابعة التحديثات الجوية المستمرة.

كما توقع المركز أن تكون الأحوال البحرية في الخليج العربي صعبة، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين 12 و35 كم/ساعة قد تتجاوز 50 كم/ساعة، وارتفاع موج يصل إلى مترين ونصف في بعض المناطق، مما يستدعي الحذر من قبل الصيادين ومرتادي البحر.

السعودية أخبار السعودية طقس السعودية السيول في السعودية أمطار في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الطماطم

بسبب السوسة .. تحذير رسمى من أزمة فى محصول الطماطم خلال أسابيع

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

«ميراث النار».. حكاية أشقاء أودعوا شقيقتهم مصحة نفسية للاستيلاء على أموالها بالحيرة

ميراث النار .. حكاية إخوات أودعوا شقيقتهم مصحة لنهب أموالها بالحيرة

السقا

قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟

صلاة الفجر

هل يختار الله من يصلي الفجر؟ كن واحدًا منهم بهذا الأمر

ترشيحاتنا

سيارات هاتشباك مستعملة للبيع

منها ريو و 307 .. سيارات هاتشباك مستعملة بـ 500 ألف جنيه

مواصفات هاتف OnePlus 15R

بطارية 7000 مللي أمبير وشاشة مذهلة .. إليك مواصفات هاتف ون بلس 15R

ساعة سامسونج جالاكسي 8

بخصم كبير.. الحق اشتري ساعة Galaxy Watch 8

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد