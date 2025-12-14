قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
توتنهام يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يفوز 3-2 على وست هام في الدوري الإنجليزي
صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025
مفاعل نووي في فرنسا يصل لطاقته الكاملة لأول مرة منذ ربطه بالشبكة
مصر وقطر توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز "الطيران الأخضر" إقليميًا
نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي
نتيجة القبول فى كلية الشرطة 2025/2026 .. اعرفها دلوقتي
الهباش: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين تزيد موجة العنف
تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق
قرار حكومي برفع الحد الأدنى للمعاشات بدءًا من يناير.. هتقبض كام؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الشوكة العظمية .. اكتشف الأسباب الخفية وراء التهاب اللفافة الحمضية

رنا عصمت

الشوكة العظمية أو التهاب اللفافة الحمضية من أكثر الأسباب شيوعًا لألم الكعب، وينتج عن التهاب اللفافة الأخمصية، وهي شريط قوي ليفي من الأنسجة يمتد على طول باطن القدم. ترتبط هذه اللفافة بعظم الكعب وبقاعدة أصابع القدم، وتساعد في دعم قوس القدم، كما تلعب دورًا مهم في ميكانيكية حركة القدم الطبيعية أثناء المشي.

يزداد الشد أو الضغط على اللفافة الأخمصية أثناء المشي أو الجري. ومع الإفراط في الاستخدام أو بمرور الوقت، تفقد اللفافة بعضًا من مرونتها وقدرتها على التحمل، مما يجعلها عرضة للتهيج والألم حتى مع الأنشطة اليومية الروتينية.

يمكن أن يحدث الالتهاب والألم نتيجة عدة عوامل، من بينها:

-زيادة مستوى النشاط البدني (مثل البدء في برنامج للمشي أو الجري).

-شكل أو تركيب القدم.

-نوع السطح الذي يتم الوقوف أو المشي أو الجري عليه.

-نوع الأحذية المستخدمة.

-زيادة الوزن.

-وفي حالات أقل شيوعًا، قد يتطور التهاب اللفافة الأخمصية نتيجة حالات طبية أخرى، مثل الذئبة الحمراء أو التهاب المفاصل الروماتويدى.

ما أعراض التهاب اللفافة الأخمصية؟

-يبدأ الألم عادةً بشكل تدريجي، ويُشعَر به غالبًا بالقرب من الكعب.

-قد يكون الألم مفاجئًا أحيانًا، خاصةً بعد القفز من ارتفاع.

-يكون الألم في أشدّه عند النهوض من النوم صباحًا أو بعد فترات طويلة من الراحة، ولذلك يُعرف بـ ألم الخطوة الاولى.

-قد يقل الانزعاج مع الحركة خلال اليوم أو بعد الإحماء، لكنه قد يزداد سوءًا بعد نشاط طويل أو مجهد.

-قد يكون الألم أكثر حدة عند المشي حافي القدمين أو عند ارتداء أحذية تفتقر إلى الدعم الكافي.

المصدر: DailyMedicalinfo

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

رئيس جامعة الأزهر يلقي محاضرة

رئيس جامعة الأزهر يلقي محاضرة عن كتابة الرسائل العلمية لباحثي تتارستان

دعاء صلاة العشاء

دعاء صلاة العشاء ليتسير الرزق وقضاء الحوائج.. لا تفوت أوقات الاستجابة

مجلس الأسرة العربية للتنمية

نحو إعلام يحمي الأسرة.. مجلس الأسرة العربية يطلق ميثاقًا عربيًا لمحتوى أسري واعٍ

بالصور

بيطري الشرقية يحصن 142 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

مصطفى كامل

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

