قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل البانية المقرمش.

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

المكونات الأساسية:

صدور دجاج مقطعة إلى شرائح رفيعة.

مكونات التتبيلة (مثل عصير الليمون، بصل مبشور أو بودرة، ثوم بودرة، ملح، فلفل أسود، بهارات مشكلة، زبادي أو حليب).

دقيق، بيض مخفوق، وبقسماط ناعم (فتات الخبز) للتغليف.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير لعمل البانيه المقرمش:

تتبيل الدجاج:

تُغسل شرائح الدجاج وتُجفف. في وعاء، تُخلط مكونات التتبيلة جيداً، ثم تُضاف شرائح الدجاج وتُقلب حتى تتغطى بالكامل. يُفضل ترك الدجاج في التتبيلة لعدة ساعات أو ليلة كاملة في الثلاجة لامتصاص النكهة.

تحضير طبقات التغليف:

يُجهز ثلاثة أطباق منفصلة؛ واحد للدقيق، وآخر للبيض المخفوق (مع قليل من الملح والفلفل)، وثالث للبقسماط.

تغليف الدجاج:

تُغمس كل شريحة دجاج أولاً في الدقيق، ثم في خليط البيض، وأخيراً في البقسماط مع الضغط عليها قليلاً لضمان التصاق الطبقة الخارجية.

القلي:

يُسخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة. تُقلى شرائح الدجاج حتى يصبح لونها ذهبياً ومقرمشاً من كلا الجانبين.