قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك عاجل لحل أزمة مصروفات المدارس التجريبية |ماذا قررت التعليم؟
لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر
مطروح تحتفل اليوم بعيدها القومى .. لماذا منتصف ديسمبر موعد الاحتفال؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم
قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026
بروفة الكان الأخيرة.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية نيجيريا
المصريون بالخارج يواصلون التصويت في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية.. عقوبة خرق الصمت الانتخابي
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في يناير؟.. ناقد رياضي يوضح
غلق رابط تسجيل بيانات المعلمين المتقدمين لإعادة التعيين وشهادة الصلاحية 31 ديسمبر
تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة
مصر توقع مذكرتي تفاهم مع ألبانيا لتعزيز الاستثمارات المشتركة
ابن الفنانة جليلة محمود يكشف تدهور حالتها الصحية: نحتاج دعواتكم للشفاء العاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقيقة رفع أسعار الكهرباء وهذه سعر الشرائح اليوم.. فيديو

كهرباء
كهرباء
البهى عمرو

 خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اقتراب بداية العام الجديد، يتساءل الكثيرون عن مستقبل أسعار الكهرباء، ويشغل هذا الموضوع بال الجميع، حيث يطرحون السؤال: هل ستشهد أسعار الكهرباء زيادة مع بدء العام الجديد أم ستبقى كما هي دون تغيير؟ وفي سياق هذا الاهتمام، قامت إحدى السيدات بمشاركة مقطع فيديو تتساءل فيه عما إذا كانت أسعار الكهرباء قد شهدت ارتفاعًا مؤخرًا.
 

ورد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الفيديو المنتشر حول تغيير عدادات الكهرباء مجرد شائعة وغير صحيح، وأننا نعمل على تحسين جودة الخدمة في قطاع الكهرباء تتفق مع حجم الاستثمار الكبير الذي ضخته الدولة في الكهرباء والذي بلغ حوالي 2 تريليون جنيه.

شحن عدادات الكهرباء

محول كهرباء


وأضاف في خلال تصريحات تلفزيونية، أنه فيما يخص االشحن فهناك 361 ألف نقطة شحن عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية، ولو حدث مشكلة في نقطة ستجد نقطة بديلة مجاورة لها، وأن بين كل نقطة وآخرى تكون على بعد 5 أمتار، كما أن هناك 500 مركز خدمة عملاء منتشر على مستوى الجمهورية، ومجميعهم مطور بشكل كبير.

وأوضح أن شرائح استهلاك الكهرباء ليس فيها أي تغيير، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مسبقا بأنه لا تغيير في أسعار الكهرباء.


وأشار إلى أن أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي كما هي:

محول كهرباء


- الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): 68 قرشًا  

- الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): 78 قرشًا  

- الشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلو وات): 95 قرشًا  

- الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): 155 قرشًا  

وأشار إلى أنه لا توجد شكاوي من العدادات الموجودة حاليا، وأن العدادات كما هي تعمل، وأن هناك أكثر من 45 مليون عداد، وأن منهم 20 مليون عداد مسبق الدفع، وأنه لا توجد مشكلات بخصوص تغيير العدادات، وأنه هناك متابعة لتقديم أفضل الخدمات.


رئيس الحكومة عن رفع أسعار الكهرباء

 

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن زيادات أسعار الكهرباء أو الوقود قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.

وشدد رئيس الوزراء على أن أي زيادة جديدة في أسعار الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين لن تتم بشكل مفاجئ، موضحًا أن الحكومة سبق وأن أعلنت بشكل واضح عن زيادة أسعار البنزين قبل تطبيقها، مع تحديد الفترة الزمنية التي ستُطبق خلالها الزيادة قبل تنفيذ القرار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الهدف الحالي للحكومة هو خفض معدلات التضخم لتصل إلى نحو 8% خلال العام المقبل، مؤكدًا عدم اتخاذ أي قرارات جديدة قد تسهم في رفع معدلات التضخم مرة أخرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، الذي عقد عقب اجتماع الحكومة في العاصمة الجديدة.

الكهرباء أسعار الكهرباء وزارة الكهرباء عدادات الكهرباء قطاع الكهرباء شرائح استهلاك الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

المعاشات

حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل لقاء حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

ترشيحاتنا

فيلم الست

إيرادات السينما أمس| "الست" علي القمة و"لنا في الخيال" يلاحقه

أيام قرطاج السينمائية

محمد على نهدي: أكشف أسباب عدم اختيار فيلمي في مسابقة قرطاج بعد عرضه في تونس | خاص

متحف محمد ناجي

متحف محمد ناجي ضمن مبادرة "فرحانين بالمتحف الكبير.. ولسه متاحف مصر كتير"

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

فيديو

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد