إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
متحدث الكهرباء: لا زيادة في أسعار الشرائح .. ولدينا 361 ألف نقطة شحن للعدادات

محمد شحتة

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الفيديو المنتشر حول تغيير عدادات الكهرباء مجرد شائعة وغير صحيح.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أننا نعمل على تحسين جودة الخدمة في قطاع الكهرباء تتفق مع حجم الاستثمار الكبير الذي ضخته الدولة في الكهرباء والذي بلغ حوالي 2 تريليون جنيه.

وأشار أن هناك 361 ألف نقطة شحن عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية، ولو حدث مشكلة في نقطة ستجد نقطة بديلة مجاورة لها، كما أن هناك 500 مركز خدمة عملاء منتشر على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن شرائح استهلاك الكهرباء ليس فيها أي تغيير ، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء مسبقا بأنه لا تغيير في أسعار الكهرباء.

