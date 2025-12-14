قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع شركة "المانع" القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بالسخنة
النيابة تنتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع فى قضية أرض نادي الزمالك
إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه
بحضور فوده والأشموني.. وزير الشباب والزملوط يفتتحان نادي الرماية بالوادي الجديد
قطر تدين هجوم سيدني: نعارض العنف والإرهاب بغض النظر عن الأسباب والدوافع
انقاذ 6 أطفال والبحث عن مفقود في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالإسكندرية
هالاند يتقدم لـ السيتي ضد كريستال بالاس بهدف فى الشوط الأول
الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في سيدني
مرموش بديلا .. تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
خارجية الاحتلال: مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في هجوم سيدني
محافظ كفر الشيخ يناقش سبل مواجهة ظاهرة الكلاب الحرة والوقاية من السعار
بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يستقبل أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ

اجتماع وزير الكهرباء بأعضاء مجلس الشيوخ
اجتماع وزير الكهرباء بأعضاء مجلس الشيوخ
وفاء نور الدين

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وفداً من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أسامة كمال رئيس اللجنة، والنائب محمد ذكى وكيل اللجنة، والنائب جلال القادري وكيل اللجنة، والنائبة مروة قنصوة أمين سر اللجنة، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة والاستراتيجية الوطنية للطاقة والتشاور والتنسيق وبحث جهود الوزارة فى استقرار التغذية والارتقاء بجودة الخدمات والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية والتشغيل الاقتصادي وتحسين معدلات الأداء.


قدم الدكتور محمود عصمت التهنئة للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، وكذا تشكيل اللجنة، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق معربا عن تطلعه لاستكمال مسيرة العمل المشترك والتعاون والتشاور المستمر فى إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي وضمان أمن واستدامة الطاقة، واستقرار واستمرارية التيار الكهربائي والوفاء بمتطلبات خطة التنمية العمرانية، والصناعية، والزراعية، ومشروعات التنمية المستدامة فى جميع المحافظات، ومن جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك لصالح المواطن خاصة وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ذات طابع خاص يتعلق بالحياه اليومية للمواطنين ومتداخلة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية ومعيار للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

اكد الدكتور محمود عصمت، أن الارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية المقدمة من أهم محاور خطة العمل، موضحا الحرص على الالتزام بمعايير الجودة ومتابعة ذلك من خلال التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين وتكثيف عمل فرق المتابعة والرقابة، مشيرا إلى نجاح الشبكة الموحدة خلال الصيف الماضى فى استيعاب القدرات الجديدة وزيادة الاستهلاك وارتفاع الأحمال غير المسبوقة، موضحا العمل من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مضيفا أن الوزارة تعمل على حسن إدارة وتعظيم العوائد من الأصول، سيما فى ظل ما شهده قطاع الكهرباء من تطوير وبناء على صعيد البنية الاساسية خلال السنوات العشر الماضية، وما تم ضخه من استثمارات من جانب الدولة، موضحا أن التوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون من أهم الأولويات في المرحلة الحالية.

الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة مجلس الشيوخ وزارة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

أرشيفية

«المصل واللقاح» يحذر: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة من الأعوام السابقة

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة.. كلمات نبوية تجلب لك المغفرة والأجر العظيم

الدكتور إبراهيم نجم

مستشار المفتي: مبادرات ندوة الإفتاء نقلة نوعية في أدوات العمل الإفتائي

مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تسلّم شهادات إتمام البرنامج للدارسين الإندونيسيين

«ختام برنامج تعزيز كوادر العلماء».. مستشارة شيخ الأزهر تسلّم شهادات إتمام البرنامج للإندونيسيين

بالصور

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد