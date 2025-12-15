عاكس شقيقته.. طالب يطعن شابا في بورسعيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد القبض على طالب يُدعى م ع أ، لاتهامه بطعن طالب يُدعى ي ا س بدائرة حي الزهور، وذلك عقب واقعة اعتداء وقعت بسبب معاكسة شقيقة المجني عليه، حيث جرى ضبط المتهم في لحظة ارتكاب الجريمة وقبل أن يتمكن من الفرار من موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم قام بمعاكسة شقيقة المجني عليه، الأمر الذي دفع شقيقها للتدخل والدفاع عنها، لتنشب مشادة كلامية سرعان ما تطورت، حيث استخرج المتهم مطواة من نوع «قرن غزال» كانت مخبأة بين طيات ملابسه، وسدد بها طعنة مباشرة في منطقة القلب للمجني عليه، ما أسفر عن إصابته إصابة بالغة جرى نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أمن بورسعيد يضبط طالب عاكس فتاة وطعن شقيقها بمطواة في القلب

ووجّه اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة، فيما يواصل فريق من إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء ضياء زامل إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث كاملة، واستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لعرض المتهم على الجهات المعنية لاتخاذ القرار اللازم.

