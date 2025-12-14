يصدح الشباب الفائزون في مسابقة بورسعيد أرض المواهب بسمفونية نجاح بمكتبة مصر العامة، خلال قيامهم بتصوير مشاهد أمام الكاميرا لمكتب إيجوانا كاستينج.

وأعرب المخرج المعروف كريم أشرف عن سعادته البالغة بهذا الأداء الراقي والمميز لعدد كبير من الشباب والفتيات الفائزين بالمسابقة.

سمفونية نجاح تعزف في مسابقة بورسعيد أرض المواهب

وقال الفنان القدير عبد الرحيم حسن: كنت مؤمنًا بشباب بورسعيد، وعلى يقين بأن المسابقة سوف تحقق أعلى درجة من النجاح، إلا أن الفضل الأول والأخير يرجع إلى الإنسان شديد الرقي اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، الذي دعم المسابقة من أول يوم، وما زال يدعم شباب بورسعيد للتعبير عن مواهبهم بالشكل الذي يليق بمستقبل مدينة عظيمة كمدينة بورسعيد.