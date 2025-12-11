قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محافظ بورسعيد: افتتاح ملعب نادي المصري البورسعيدي يوم ٢٣ ديسمبر

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد
إسلام مقلد

تحدث اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن افتتاح ملعب السيد متولي الخاص بالمصري البورسعيدي بعد انتهاء عملية تطويره.

وقال اللواء محب حبشي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، إن سيكون هناك ملعب واثنين وثلاثة للتدريب للاعبي المصري البورسعيدي، وسيكون الملعب الرئيسي لمباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد، أتوجه بالشكر لكامل أبو علي على مايقدمه لنادي المصري البورسعيدي، مشيرا إلى أنه يقوم باستخدام أحدث الأساليب العالمية في ستاد بورسعيد.

واختتم، ٢٣ ديسمبر سيكون الافتتاح المبدئي لإستاد بورسعيد، ثم سنستكمل عمليات التطوير والملعب سيكون جاهز لاستضافة مباريات الفريق منذ بداية عام ٢٠٢٦.

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط

