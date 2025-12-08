المصري يبدأ خطوات استعارة حمزة علاء من الأهلي في الميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة نادي المصري البورسعيدي بدأت مفاوضاتها مع النادي الأهلي من أجل استعارة الحارس حمزة علاء في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري طلب تدعيم مركز حراسة المرمى، وذلك لعدم تواجد بديل للحارس الأول محمود حمدي وأيضًا عصام ثروت.

وشدد، محمود حمدي من أفضل حراس المرمى في الدوري، ورغبة النادي في التعاقد مع حارس ليست بسبب مستواه بل لعدم تواجد وفرة في مركز حراسة المرمى.

واختتم، ويتواجد مع نادي المصري الثنائي محمود حمدي وعصام ثروت فقط لا غير في مركز حراسة المرمى هذا الموسم.