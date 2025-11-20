قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة المصري البورسعيدي أمام كايزر شيفز في الكونفدرالية

إسلام مقلد

يستعد جمهور نادي المصري البورسعيدي بترقّب كبير لانطلاق مشوار الفريق في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يخوض الفريق مواجهة صعبة ومهمة أمام كايزر شيفز الجنوب أفريقي، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

موعد مباراة المصري البورسعيدي وكايزر شيفز

وتقام المباراة في السادسة مساء الأحد على ستاد السويس الجديد، الملعب الذي اعتاد المصري الظهور عليه بأداء قوي خلال مشاركاته القارية. ويبحث الفريق عن تحقيق أول ثلاث نقاط تمنحه دفعة معنوية مبكرة قبل الدخول في حسابات المجموعة المعقدة.

القنوات الناقلة

ومن المقرر نقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورت، الناقل الحصري لبطولات الأندية الأفريقية، ما يمنح المواجهة متابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها.

طاقم حكام المباراة

وفي إطار الاستعدادات التنظيمية، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم من ليبيريا، بقيادة واشنطن دولو حكمًا للساحة، ويعاونه كل من إبراهيم جرانت وتوماس كونيه، فيما يتولى إيمانويل مينساه مهام الحكم الرابع. 

كما تم تعيين الأوغندي هارونا ماواندا مراقبًا للمباراة، والجامبي مصطفى جالو منسقًا عامًا، بينما يشغل النيجيري أودوتشي جوان منصب المنسق الأمني.

وتحمل المواجهة طابع الندية نظرًا لقوة المنافس، إذ يُعد كايزر شيفز أحد أبرز الأندية في جنوب أفريقيا وصاحب حضور قاري ثابت. ويدرك المصري حجم التحدي، لكنه يدخل اللقاء مدفوعًا بالطموح والرغبة في تحقيق بداية مثالية أمام جماهيره وعلى ملعبه، لتعزيز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

وفي المقابل، يسعى كايزر شيفز للعودة بنتيجة إيجابية تمنحه بداية قوية في مشواره بالمجموعة، ما يُتوقع معه أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا محتدمًا بين الفريقين منذ الدقائق الأولى.

