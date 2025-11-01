توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي غدا في الدوري الممتاز

أ ش أ

أعلن بيس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي غدا في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.



وجاءت قائمة الأهلي كالتالي..حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد سيحا.



خط الدفاع: ياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا ومحمد شكري ومحمد هاني وعمر كمال عبد الواحد.



خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرفي وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد سيد زيزو ومحمد عبدالله.



خط الهجوم: نيتس جراديشار.



ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

