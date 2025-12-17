تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

أيدت محكمة مستأنف جنح الدقي، حبس الفنان محمد رمضان سنتين، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر قناة اليوتيوب الخاصة به، دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى اتهام الفنان محمد رمضان بإذاعة وعرض مصنف سمعي وبصري أغنية -رقم واحد يا أنصاص- عبر قناته الرسمية على يوتيوب دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى إحالته للمحاكمة.