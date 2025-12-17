محمد رمضان أمام الجنح بعد قليل بسبب رقم واحد يا أنصاص

تنظر محكمة جنح مستأنف الدقى ، اليوم الأربعاء ،استئناف الفنان محمد رمضان، على حكم حبسه عامين وكفالة 1000 جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ بسبب نشرة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعى بدون ترخيص وهى أغنية رقم واحد يا أنصاص .

كان قد تقدم الفنان محمد رمضان باستئناف على حكم حبسه سنتين، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر قناة اليوتيوب الخاصة به دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الدقي، حبس الفنان محمد رمضان سنتين، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر قناة اليوتيوب الخاصة به دون الحصول على التصاريح اللازمة، في القضية التي حملت رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام الفنان محمد رمضان بإذاعة وعرض مصنف سمعي وبصري أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الرسمية على يوتيوب دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى إحالته للمحاكمة