تصالح مع وزارة الثقافة.. كواليس محاكمة محمد رمضان قبل حبسه عامين

بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تصالح مع وزارة الثكافة.. كواليس محاكمة محمد رمضان قبل حبسه عامين

محمد رمضان
محمد رمضان
ندى سويفى

كشفت مصادر عن كواليس أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بسبب بث أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناة يوتيوب الخاصة به، دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وشهدت الجلسة تقديم دفاع الفنان محمد رمضان حافظة مستندات تحتوي على تصالح رمضان مع وزارة الثقافة بعد الحصول على التراخيص اللازمة لبث الأغنية محل الدعوى.

وانتهت الجلسة بمعاقبة محكمة جنح الدقي الفنان محمد رمضان بالحبس عامين وكفالة 1000جنيه وغرامة 10آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.

وكان تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي أنه بدائرة قسم الدقي عرض وأذاع محمد رمضان، مصنفًا سمعيًا أو بصريًا في مكان عام دون أخذ التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة.

وكشفت دعوى قضائية مقدمة ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية رقم واحد يا نصاص التي تم نشرها عبر يوتيوب الخاص بالفنان، أن الأغنية تحرض على العنف وتخالف الأعراف العامة على حسب وصف الدعوى.

وأفادت الدعوى بأنه في يوم الإثنين الموافق 4/8/2025، بعد التأكد من مدى الالتزام بأحكام القانون رقم 38 لسنة 1992 المنظم لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية والقوانين الرقابية، وذلك عقب متابعة وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ويوتيوب لمتابعة ما ينشر من خلاله وبناء على الخطاب الوارد من إدارة الأغاني بالرقابة على المصنفات الفنية والتأكد من تطبيق القوانين الرقابية على ما يبث فيها وبالمتابعة تلاحظ وجود أغنية "رقم واحد يا أنصاص" للمطرب محمد رمضان، والتي تذاع على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع اليوتيوب وهي عبارة عن كلمات في منتهى الإسفاف والخلاعة وخارجة عن الأعراف العامة ومخالفة للذوق العام وتحرض على العنف والاعتداد غير الصحيح بالذات والإساءة إلى الآخرين، وبالتالي فهي غير صالحة للعرض العام والتصوير وبمراجعة الإدارة المختصة "إدارة الأغاني" التي تمنح ترخيص تلك الأغاني سواء بالموافقة علي الكلمات أو النسخ أو العرض العام وتصوير الكليب تبين أن الأغنية غير مرخص لها بالعرض العام وتصوير الكليب ونسخ الكلمات.

وبناءً عليه تبين أن الفنان محمد رمضان، نشر أغنية "رقم واحد يا أنصاص"، على مواقع اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص بالعرض العام وتصوير الكليب ونسخ الكلمات قد خالف أحكام القانون رقم 38 لسنة 1992 بشأن تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات الفنية مما يجعله مستحقًا للعقاب المنصوص عليه بذات القانون المشار إليه.

محمد رمضان محاكمة محمد رمضان وزارة الثقافة الفنان محمد رمضا

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
بيطري الشرقية
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
