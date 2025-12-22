الدنمارك تستدعي السفير الأمريكي عقب تعيين مبعوثا خاصا إلى جرينلاند

استدعت الدنمارك، السفير الأمريكي عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى جرينلاند، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الأحد، تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثا خاصا إلى جرينلاند.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إن لاندري يدرك مدى الأهمية البالغة لجرينلاند لأمننا القومي، وسيعمل بقوة على تعزيز مصالح بلادنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا، بل والعالم بأسره.

وكشف تقرير لموقع هيلث دايجيست أن العادات الغذائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء داخل البيت الأبيض أو على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، ما زالت تثير مخاوف طبية متزايدة، في ظل اعتماده شبه الدائم على الأطعمة السريعة والوجبات فائقة المعالجة، وتجاهله المتكرر لنصائح الأطباء.

12 علبة من مشروب الدايت كولا يوميًا

وأشار التقرير إلى أن ترامب يشتهر باستهلاك كميات كبيرة من المشروبات الغازية، إذ أفادت تقارير سابقة بأنه كان يشرب ما يصل إلى 12 علبة من مشروب الدايت كولا يوميًا، إلى درجة أنه قام بتركيب زر خاص في المكتب البيضاوي لطلب المشروب من مساعديه. لكن هذا السلوك لا يُعد استثناءً، بل جزءًا من نمط غذائي يوصف بأنه «غير صحي بشكل مزمن».

وعند تناوله الوجبات السريعة، لا يكتفي ترامب بطلب وجبة واحدة، بل يختار عادة وجبتين من بيج ماك، وساندويتشين فيليه السمك، إضافة إلى مخفوق شوكولاتة، وفق التقرير. كما عرف عنه تقديم وجبات ماكدونالدز لضيوف البيت الأبيض في أكثر من مناسبة، فيما وصل الأمر إلى استقباله في السعودية بشاحنة ماكدونالدز مخصصة له، في انعكاس مباشر لعلاقته الوثيقة بسلسلة الوجبات السريعة.





