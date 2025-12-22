قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
توك شو

الدنمارك تستدعي السفير الأمريكي عقب تعيين مبعوثا خاصا إلى جرينلاند

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

استدعت الدنمارك، السفير الأمريكي عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى جرينلاند، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الأحد، تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثا خاصا إلى جرينلاند.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إن لاندري يدرك مدى الأهمية البالغة لجرينلاند لأمننا القومي، وسيعمل بقوة على تعزيز مصالح بلادنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا، بل والعالم بأسره.

وكشف تقرير لموقع هيلث دايجيست أن العادات الغذائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء داخل البيت الأبيض أو على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، ما زالت تثير مخاوف طبية متزايدة، في ظل اعتماده شبه الدائم على الأطعمة السريعة والوجبات فائقة المعالجة، وتجاهله المتكرر لنصائح الأطباء.

12 علبة من مشروب الدايت كولا يوميًا

وأشار التقرير إلى أن ترامب يشتهر باستهلاك كميات كبيرة من المشروبات الغازية، إذ أفادت تقارير سابقة بأنه كان يشرب ما يصل إلى 12 علبة من مشروب الدايت كولا يوميًا، إلى درجة أنه قام بتركيب زر خاص في المكتب البيضاوي لطلب المشروب من مساعديه. لكن هذا السلوك لا يُعد استثناءً، بل جزءًا من نمط غذائي يوصف بأنه «غير صحي بشكل مزمن».

وعند تناوله الوجبات السريعة، لا يكتفي ترامب بطلب وجبة واحدة، بل يختار عادة وجبتين من بيج ماك، وساندويتشين فيليه السمك، إضافة إلى مخفوق شوكولاتة، وفق التقرير. كما عرف عنه تقديم وجبات ماكدونالدز لضيوف البيت الأبيض في أكثر من مناسبة، فيما وصل الأمر إلى استقباله في السعودية بشاحنة ماكدونالدز مخصصة له، في انعكاس مباشر لعلاقته الوثيقة بسلسلة الوجبات السريعة.



 

الدنمارك السفير الأمريكي ترامب

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

