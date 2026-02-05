قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أتلتيكو مدريد يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بخماسية في بيتيس
إيران تحتجز ناقلتي نفط في الخليج بتهمة تهريب الوقود
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
رياضة

إيفان توني يعزز صدارته لهدافي دوري روشن بعد هدفه أمام الحزم

دوري روشن
دوري روشن
حمزة شعيب

واصل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي، تألقه اللافت في منافسات دوري روشن السعودي، بعدما نجح في تسجيل هدف خلال مواجهة فريقه أمام الحزم، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

واستضاف الأهلي نظيره الحزم على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، في لقاء حسمه الراقي لصالحه بنتيجة 2-0، حيث افتتح إيفان توني التسجيل، مؤكدًا دوره الحاسم في نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وبهذا الهدف، رفع توني رصيده إلى 19 هدفًا، ليتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي منفردًا، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 17 هدفًا، بالتساوي مع جوليان كوينونيس لاعب القادسية.

وفي سياق متصل، شهدت الجولة ذاتها تألقًا لافتًا للنجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل ثلاثية "هاتريك" في ظهوره الأول بقميص الهلال أمام الأخدود، في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بسداسية نظيفة، ليرتقي بنزيما إلى المركز الثامن في ترتيب الهدافين.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

  • إيفان توني (الأهلي): 19 هدفًا.
  • كريستيانو رونالدو (النصر): 17 هدفًا.
  • جوليان كوينونيس (القادسية): 17 هدفًا.
  • روجر مارتينيز (التعاون): 14 هدفًا.
  • جواو فيليكس (النصر): 13 هدفًا.
  • جوشوا كينج (الخليج): 13 هدفًا.
  • ماتيو ريتيجي (القادسية): 12 هدفًا.
  • كريم بنزيما (الهلال): 11 هدفًا.
  • راميرو إنريكي (الخلود): 10 أهداف.
  • يورجوس ماسوراس (الخليج): 10 أهداف.
  • جورجينيو فينالدوم (الاتفاق): 10 أهداف.
رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

صورة الحادث

مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل مسرعة بشوارع الغربية

سارة خليفة

ننشر مرافعة دفاع أحد المتهمين في قضية تصنيع المخدرات.. الدفاع يطعن على التحريات ويطالب ببطلان أمر الضبط والإحضار

سارة خليفة

قضية سارة خليفة لتصنيع المخدرات.. دفاع أحد المتهمين يلتمس براءة موكله

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

