إيفان توني يعزز صدارته لهدافي دوري روشن بعد هدفه أمام الحزم

واصل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي، تألقه اللافت في منافسات دوري روشن السعودي، بعدما نجح في تسجيل هدف خلال مواجهة فريقه أمام الحزم، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

واستضاف الأهلي نظيره الحزم على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، في لقاء حسمه الراقي لصالحه بنتيجة 2-0، حيث افتتح إيفان توني التسجيل، مؤكدًا دوره الحاسم في نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وبهذا الهدف، رفع توني رصيده إلى 19 هدفًا، ليتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي منفردًا، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 17 هدفًا، بالتساوي مع جوليان كوينونيس لاعب القادسية.

وفي سياق متصل، شهدت الجولة ذاتها تألقًا لافتًا للنجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل ثلاثية "هاتريك" في ظهوره الأول بقميص الهلال أمام الأخدود، في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بسداسية نظيفة، ليرتقي بنزيما إلى المركز الثامن في ترتيب الهدافين.

ترتيب هدافي الدوري السعودي