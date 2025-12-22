قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
أخبار العالم

أكسيوس: تل أبيب تبلغ إدارة ترامب بمخاوف من هجوم إيراني محتمل

فرناس حفظي

أعربت إسرائيل عن مخاوفها لإدارة ترامب من أن إيران تخطط لشن هجوم ضد إسرائيل، وفقًا لتقرير موقع أكسيوس.

وبحسب التقرير، قالت ثلاثة مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة على التفاصيل إن إسرائيل زعمت أن مناورة أجرتها قوات الصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني قد تشير إلى هجوم وشيك.

كما تشير تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، وزيارة رئيس الوزراء  الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو المرتقبة إلى ولاية فلوريدا، إلى جانب التحركات الأمريكية في المنطقة، إلى اقتراب مواجهة إقليمية واسعة. فمع تعدد الساحات المفتوحة وتزايد المؤشرات العسكرية والسياسية، لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت الحرب ستندلع، بل متى.
وخلال مراسم تسليم قيادة قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي، أطلق رئيس الأركان تحذيرات واضحة، مؤكدًا أن “ذراع الجيش الإسرائيلي الطويلة ستواصل ضرب أي هدف تقتضيه الحاجة، على الجبهات القريبة والبعيدة”، مشددًا على أن المواجهة مع إيران تمثل جوهر الصراع الممتد، في ظل اتهام طهران بتمويل وتسليح ما تصفه إسرائيل بمحور الحصار حولها.

في هذا السياق، يستعد نتنياهو للتوجه إلى فلوريدا نهاية الأسبوع لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارة يُنظر إليها على أنها محطة حاسمة لرسم ملامح المرحلة المقبلة. ووفق تقديرات إسرائيلية، تسعى تل أبيب إلى استغلال اللقاء لاتخاذ خطوات استراتيجية تفضي إلى واقع أمني جديد، في ظل أربع ساحات توتر رئيسية، من غزة ولبنان، مرورًا بسوريا، وصولًا إلى إيران.

إسرائيل إدارة ترامب إيران مصادر أمريكية الحرس الثوري الإيراني هجوم وشيك

المزيد

