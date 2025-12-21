مطروح للنقاش يناقش الصدام المحتمل بين البيت الأبيض والكونجرس وتصاعد التوتر مع إيران

ناقشت حلقة اليوم من برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التركيز على الصدام المحتمل بين البيت الأبيض والكونجرس بسبب الاستراتيجية الأمنية الجديدة.

وأوضحت الحلقة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى إعادة هيكلة شاملة للقيادة العسكرية، مع تقليص الانخراط الأمريكي في الشرق الأوسط وأوروبا، مقابل تعزيز التركيز على نصف الكرة الغربي.

وفي الوقت نفسه، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون ميزانية دفاع قياسية للعام المقبل، إلا أن هذه التحولات أثارت تحفظات شديدة لدى أعضاء الكونجرس، الذين طالبوا بتأجيل تنفيذ الاستراتيجية لحين الكشف عن التفاصيل الكاملة وتكلفة تطبيقها.

كما تناولت الحلقة احتمالات تصاعد التوتر بين تل أبيب وطهران، وسط مؤشرات على عودة المواجهة العسكرية إلى الواجهة، مشيرة التقارير الإعلامية الأمريكية إلى قلق إسرائيلي من توسع البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني، واحتمالية إعادة تشغيل مواقع تخصيب اليورانيوم التي سبق أن استهدفتها الولايات المتحدة، خاصة بعد إعادة تفعيل العقوبات على إيران وإعلان الأخيرة انتهاء الاتفاق النووي.

وبدأت الحلقة بطرح تساؤلات حول ما إذا كان سيحدث صدام بين البيت الأبيض والكونجرس نتيجة الاستراتيجية الأمنية الجديدة، وما إذا كانت إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران مجددًا.