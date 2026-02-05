قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
عطلة 3 أيام رسمياً في مصر.. موعد إجازة عيد الفطر 2026
بعد تدخل قنصلي.. الإفراج عن بحارة مصريين محتجزين في إيران
كاف يتسبب في أزمة بـ لقاء الزمالك وسموحة بالدوري..ماذا حدث؟
دار الإفتاء تحسم الجدل: دم الاستحاضة لا يفطر في رمضان
توك شو

مصاب فلسطيني: دبابة إسرائيلية ضربتني وكنت نائم ولا توجد خدمات طبية بغزة

أحد المصابين الفلسطينيين
أحد المصابين الفلسطينيين
البهى عمرو

قال أحد المصابين الفلسطينيين لحظة وصوله مصر، إنه يتمنى الشفاء، موضحًا أن تفاصيل الإصابة كانت بطلق من دبابة إسرائيلية، في أثناء نومه.

وأضاف خلال لقاء على القاهرة الإخبارية، أنه منذ عام وشهرين يحاول الحصول على العلاج، لأنه لا توجد خدمات طبية بغزة، فما هو موجود في مستشفيات غزة يتلخص فشاش ومحاليل، والحصول عليها يكون بصعوبة.

وقال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنهم يقدرون جهود الجانب المصري في استقبال الحالات الإنسانية يوميًا منذ اليوم الرابع لفتح معبر رفح، مضيفا أن هذه الجهود تجسّد تضامنًا أخويًا وإنسانيًا في التعامل مع المرضى والجرحى ومرافقيهم، من خلال توجيههم إلى المستشفيات والنقاط الطبية المختلفة لتلقي العلاج.

وأوضح الشوا، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الأعداد الفعلية للحالات المستقبلة كانت أقل من التوقعات، بسبب الإجراءات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي والتي تعيق خروج المرضى من قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن أكثر من 20000 مريض وجرحى ما زالوا ينتظرون ضمن قوائم الانتظار.

وأكد الشوا أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة نتيجة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتزايد عدد الشهداء والجرحى بشكل يومي، ويتأثر النظام الصحي بشكل كبير بسبب الدمار الناتج عن الهجمات ومنع دخول المعدات والأدوية واللوازم الطبية، ما يزيد من معاناة المرضى ويعقد عملية تقديم العلاج.

المصابين الفلسطينيين فلسطين غزة مستشفيات غزة

