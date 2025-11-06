بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

عاقبت محكمة جنح الدقي، الفنان محمد رمضان، بالحبس لمدة عامين وكفالة 1000 جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ بسبب نشر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعى بدون ترخيص وهي أغنية رقم واحد يا أنصاص .



وأقام محام دعوى فيها يتهم الفنان محمد رمضان، بنشر أغنية رقم واحد يا أنصاص، التى تخالف القوانين والأعراف العامة، وتحرض على العنف والاعتداد بالنفس بصورة سلبية، مطالبةً بمحاسبته وفق أحكام القانون.

دعوى قضائية تتهم محمد رمضان بالتحريض على العنف ومخالفة العادات



وقال المحامي فى دعواه: إن الفنان محمد رمضان نشر أغنية على قناته الخاصة بيوتيوب تحرض على العنف وتخالف العادات والتقاليد المصرية على حسب وصف الدعوى، مشيرا إلى أن كلمات الأغنية تحوى ألفاظا مخالفة للذوق العام وتحرض على العنف والإساءة للمجتمع.