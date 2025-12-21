قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مها أبو بكر: مسن المترو ارتكب 3 جرائم ضد الفتاة.. فيديو
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

مجدي أبو زيد
مجدي أبو زيد
مجدي أبو زيد

لم تعد فوضى إشغال الشوارع والأرصفة مجرد ممارسات فردية أو مخالفات عابرة، بل تحولت في عدد من الأحياء إلى ظاهرة متكررة تمس حياة المواطنين اليومية، وتؤثر بشكل مباشر على حركة المرور، وسلامة المشاة، والمظهر الحضاري للمدن.

الشارع، باعتباره مرفقاً عاماً، يفترض أن يكون متاحاً للجميع وفق قواعد واضحة تضمن الاستخدام العادل والمنظم، إلا أن الواقع في بعض المناطق يشير إلى عكس ذلك، حيث تُفرض أوضاع غير قانونية تستمر لفترات طويلة، دون معالجة جذرية أو متابعة فعالة تضمن عدم تكرارها.

ظاهرة الإشغالات لم تعد عشوائية في بعض الأحياء، بل اتخذت طابعاً منظماً، تظهر فيه المخالفات بشكل ثابت، وفي المواقع ذاتها، وبالأساليب نفسها، الأمر الذي يطرح تساؤلات مشروعة حول آليات الرقابة، ومدى استمرارية الحملات، وقدرتها على تحقيق الردع المطلوب.

كما لا يمكن إغفال دور بعض المحال التجارية التي تمتد بأنشطتها إلى الأرصفة أو تسمح باستغلال المساحات المحيطة بها دون سند قانوني، بما يؤدي إلى تضييق الطريق على المواطنين، ويخلق حالة من عدم المساواة بين الأنشطة الملتزمة وغير الملتزمة بالقانون.

وفي المقابل، يبقى المواطن هو المتضرر الأول من هذا المشهد، إذ يجد نفسه مجبراً على السير في نهر الطريق، أو التعامل مع ازدحام يومي غير مبرر، في ظل شعور عام بضعف آليات الشكوى، أو غياب المتابعة الجادة لنتائجها.

إن استمرار هذه الأوضاع لا يؤثر فقط على جودة الحياة داخل الأحياء، بل ينعكس سلباً على مفهوم سيادة القانون، ويضعف الثقة بين المواطن والإدارة المحلية، خاصة حين تتكرر المخالفات عقب انتهاء الحملات، وكأن المشكلة لم تُمس من الأساس.

إن مواجهة فوضى الإشغالات تتطلب حلولاً مستدامة، لا تقتصر على إجراءات وقتية، بل تعتمد على رقابة مستمرة، ومحاسبة واضحة، تضمن عدم عودة المخالفات، وتؤكد أن المرافق العامة ليست محلاً للتجاوز أو الاستغلال.

الشارع مرآة الدولة، والانضباط فيه يعكس جدية الإدارة واحترامها لحقوق المواطنين. واستعادة النظام لا تتحقق بالشعارات، وإنما بالوجود الفعلي في الشارع، وتطبيق القانون بعدالة، دون استثناء أو تهاون.

مجدي أبو زيد أشغالات الشوراع صدى البلد مقالات صدى البلد

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

زراعة الشيوخ

زراعة الشيوخ توصي بتأجيل تطبيق زيادة القيمة الإيجارية للأراضي

سامي سوس

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية متكاملة لحماية الاقتصاد

الرئيس السيسي

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي فرصة ذهبية لتصدير الخبرة الصناعية المصرية ودعم التصنيع الإقليمي

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

