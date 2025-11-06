بسبب رقم واحد يا انصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة بتهمة التحريض على العنف

تنظر اليوم محكمة جنح الدقي أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بسبب بث أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناة يوتيوب الخاصة بالفنان، دون الحصول على التصاريح اللازمة.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي أنه بدائرة قسم الدقي عرض وأذاع محمد. ر. م والشهير بـ "محمد رمضان"، مصنفا سمعيا أو بصريا في مكان عام دون أخذ التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة.

وكشفت دعوى قضائية مقدمة ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية رقم واحد يا نصاص التي تم نشرها عبر يوتيوب الخاص بالفنان، أن الأغنية تحرض على العنف وتخالف الأعراف العامة على حسب وصف الدعوى.

وأفادت الدعوى بأنه في يوم الاثنين الموافق 4/8/2025، بعد التأكد من مدى الالتزام بأحكام القانون رقم 38 لسنة 1992 المنظم لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية والقوانين الرقابية، وذلك عقب متابعة وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب لمتابعة ما ينشر من خلاله وبناء على الخطاب الوارد من إدارة الأغاني بالرقابة على المصنفات الفنية والتأكد من تطبيق القوانين الرقابية على ما يبث فيها وبالمتابعة تلاحظ وجود أغنية "رقم واحد يا أنصاص" للمطرب محمد رمضان، والتي تذاع على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع اليوتيوب وهي عبارة عن كلمات في منتهى الإسفاف والخلاعة وخارجة عن الأعراف العامة ومخالفة للذوق العام وتحرض على العنف والاعتداد غير الصحيح بالذات والإساءة إلى الآخرين، وبالتالي فهي غير صالحة للعرض العام والتصوير وبمراجعة الإدارة المختصة "إدارة الأغاني" التي تمنح ترخيص تلك الأغاني سواء بالموافقة علي الكلمات أو النسخ أو العرض العام وتصوير الكليب تبين أن الأغنية غير مرخص لها بالعرض العام وتصوير الكليب ونسخ الكلمات.

وبناء عليه تبين أن الفنان محمد رمضان، نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص، على مواقع اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص بالعرض العام وتصوير الكليب ونسخ الكلمات قد خالف أحكام القانون رقم 38 لسنة 1992 بشأن تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات الفنية مما يجعله مستحقًا للعقاب المنصوص عليه بذات القانون المشار إليه.