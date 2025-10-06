بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

أحالت جهات التحقيق المختصة الفنان محمد رمضان للمحاكمة أمام محكمة جنح الدقي، على خلفية طرحه أغنية بعنوان «رقم واحد يا أنصاص» عبر موقع «يوتيوب»، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، وذلك في القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي.

تفاصيل القضية

وكشفت أوراق القضية أن المتهم قام ببث مصنف فني سمعي وبصري دون ترخيص من وزارة الثقافة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1992 المنظم لأعمال الرقابة على المصنفات الفنية.

وتضمنت الدعوى المقدمة ضده أن الأغنية المشار إليها تحرض على العنف وتخالف القيم والأعراف العامة، إلى جانب احتوائها على ألفاظ اعتبرتها الجهات الرقابية «خادشة للحياء العام».

وأوضحت تحقيقات الجهات الرقابية أنه بمراجعة إدارة الأغاني التابعة لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، تبين أن الأغنية لم تحصل على أي موافقات تخص كلماتها أو تصويرها أو عرضها العام.

وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات والفحص، قررت النيابة العامة إحالة محمد رمضان للمحاكمة، على أن تُباشر محكمة جنح الدقي النظر في القضية خلال الأيام المقبلة.