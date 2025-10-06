الحبس 6 أشهر للمتهمين بتسميم كلب السفيرة إيمان محرم في أكتوبر

قضت محكمة جنح أكتوبر بالحبس 6 أشهر مع النفاذ للمتهمين في واقعة تسميم كلب السفيرة إيمان محرم بمدينة أكتوبر، وبرأتهم من تهمة الشروع في سرقة الفيلا.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بيان سابق أن الواقعة تعود إلى منشور مصحوب بمقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يشير إلى تضرر القائم بالنشر من ثلاثة أشخاص لتسميم كلب الحراسة الخاص به بالجيزة.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة أول أكتوبر تلقى بلاغًا من القائم بالنشر، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من قيام ثلاثة عمال بإحدى الفيلات المجاورة له بوضع مواد سامة في طعام كلب الحراسة، ما أدى إلى نفوقه.

وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، الذين يقيمون بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، موضحين أن دوافعهم كانت خشية تهجم الكلب عليهم خلال عملهم. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.