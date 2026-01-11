قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخطر الجرائم الرقمية.. ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري؟
بعد خضوعه لجراحة.. تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بين مصطفى كامل وهاني شاكر
لن نبيع وطننا .. خارجية كوبا ترد على التهديدات الأمريكية برسالة حاسمة
تحمّل ضغوطًا وانتقادات وتشكيكًا.. أشرف صبحي يُهنئ حسام حسن والمنتخب ويُشيد بروح اللاعبين
التحالف الدولي يشن هجمات مكثفة على مواقع لداعش في دير الزور بسوريا
فخور بقميص منتخب مصر وهدفنا التتويج باللقب.. تعليق محمد صلاح بعد الفوز على كوت ديفوار
الموت يفجع الفنان محمد رمضان
روح قتالية ومسئولية جماعية .. طارق يحيى يهنئ الفراعنة بعد التأهل التاريخي
علي محمد علي: منتخب مصر ظهر بشكل مبهر.. وحسام حسن تفوق على نفسه أمام كوت ديفوار
اعتراف مرفوض.. منظمة التعاون الإسلامي لإسرائيل: لن نسمح بتفكيك الدول
تصعيد جديد .. قصف مدفعي يستهدف حي الزيتون وغارات عنيفة على رفح
أيمن يونس: كرة القدم لا تُحسم بالقوة البدنية فقط.. وحسام حسن قدّم مباراة العمر
رياضة

مباراة صعبة .. أول تعليق من رامي ربيعة بعد التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا

حسام الحارتي

علق رامي ربيعه لاعب منتخب مصر على صعود المنتخب لنصف نهائي أمم افريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار 3-2 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن منافسات دور ربع نهائي من البطولة.

وقال رامي ربيعة بعد الفوز على كوت ديفوار الحمد لله على الفوز على كوت ديفوار وهي مباراة صعبة ونتمني الشفاء العاجل لمحمد حمدى وهو من القوام الرئيسي ومنتظرين عودته الى صفوف المنتخب.


 

نجح منتخب مصر  في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 للفراعنة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

 

ونجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة. 

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء ليحولها في مرمى كوت ديفوار.

وسجل أحمد فتوح هدف منتخب كوت ديفوار بعد تحويله لكرة عرضية بالخطأ في مرماه لم يستطع التعامل معها بشكل جيد لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

وسجل جويلا دوي هدف كوت ديفوار الثاني في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي من منتخب مصر.

ويواجه منتخب مصر في الدور نصف النهائي منتخب السنغال الذي تغلب على منتخب مالي في الدور ربع النهائي.

رامي ربيعة المنتخب المصري امم الريقيا كوت ديفوار السنغال

المزيد

