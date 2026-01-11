الفنان فتوح أحمد: السنغال سيكون خصمًا سهلًا للفراعنة

أكد الفنان فتوح أحمد، أن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار كانت قوية، موضحًا أن الفراعنة شكلوا عقدة تاريخية للأفيال.

وقال “فتوح” في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "مواجهة مصر وكوت ديفوار كانت مباراة أعصاب ونجحنا في التعامل بشكل مثالي في هذا اللقاء، وحسام حسن أجاد في إدارة المباراة بشكل مميز".

وأضاف: "السنغال أسهل لمصر من كوت ديفوار ونستطيع اللعب أمامهم بشكل مميز وهم يتميزون بالسرعات فقط".

وأوضح: "كنت أتمنى تأهل الجزائر ولكن المنتخب النيجيري قوي للغاية ويجب على المغرب أن يبدأوا التجهيز من الآن".