ياسر إبراهيم نجم المنتخب يُوجّه رسالة لجماهير الكرة المصرية .. ماذا قال؟
الفنان فتوح أحمد: السنغال سيكون خصمًا سهلًا للفراعنة
الفنان هشام إسماعيل: منتخب مصر يقترب من تحقيق لقب أمم إفريقيا بأجواء 98
اعتراف مرفوض.. منظمة التعاون الإسلامي لإسرائيل: لن نسمح بتفكيك الدول
أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور
تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
منتخب مصر يتألق ويبدع أمام كوت ديفوار ويبلغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا
تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص
رغم انتهاء العلاقة.. محمد اليماني ضيف خطيبته السابقة سيرا إبراهيم
حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة
رياضة

الفنان فتوح أحمد: السنغال سيكون خصمًا سهلًا للفراعنة

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

أكد الفنان فتوح أحمد، أن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار كانت قوية، موضحًا أن الفراعنة شكلوا عقدة تاريخية للأفيال.

وقال “فتوح” في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "مواجهة مصر وكوت ديفوار كانت مباراة أعصاب ونجحنا في التعامل بشكل مثالي في هذا اللقاء، وحسام حسن أجاد في إدارة المباراة بشكل مميز".

وأضاف: "السنغال أسهل لمصر من كوت ديفوار ونستطيع اللعب أمامهم بشكل مميز وهم يتميزون بالسرعات فقط".

وأوضح: "كنت أتمنى تأهل الجزائر ولكن المنتخب النيجيري قوي للغاية ويجب على المغرب أن يبدأوا التجهيز من الآن".

الفنان فتوح أحمد منتخب مصر كوت ديفوار زملكاوي محمد عبدالجليل حسام حسن

