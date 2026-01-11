أخبار التوك شو| أحمد موسى: مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار بمثابة نهائي.. منتجي الدواجن: السوق يحكمه العرض والطلب ولا يوجد من يتحكم في الأسعار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: مستشفى بولاق الدكرور يخدم 3 مليون مواطن وتكلفة التطوير مليار جنيه

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في القاهرة والجيزة .

ولادنا هيجيبوا النجمة الثامنة.. أحمد موسى: مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار بمثابة نهائي

علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة منتخب مصر امام منتخب كوت ديفوار في دور الثمانية من أمم أفريقيا 2025 .

طه عبد الوهاب: أعترف وأقر دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي

بدأ المتسابق محمد ماهر شفيق، حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، وقرأ آيات قرآنية أمام لجنة التحكيم.

منتجي الدواجن: السوق يحكمه العرض والطلب ولا يوجد من يتحكم في الأسعار

قال المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنه لا يوجد أي جهة أو شخص قادر على التحكم في أسعار الدواجن سواء بالزيادة أو النقصان، مشددًا على أن سوق الدواجن يخضع بشكل كامل لآلية العرض والطلب.

نشأت الديهي يُطالب بإطلاق "الهرم الغذائي المصري" لتعزيز صحة المواطنين

طالب الإعلامي نشأت الديهي بضرورة الإعلان عن الهرم الغذائي المصري، على غرار الهرم الغذائي المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن صحة المصريين يجب أن تكون على رأس أولويات الدولة، وأن المرحلة الحالية تتطلب استعادة ما وصفه بـ"الوعي المفقود" فيما يتعلق بثقافة الغذاء الصحي.

الدواجن حاضرة على موائد رمضان.. اتحاد المنتجين يكشف تفاصيل المعروض

أكد اتحاد منتجي الدواجن أن سوق الدواجن يشهد استعدادات قوية لشهر رمضان المبارك، مع زيادة ملحوظة في الدورات الإنتاجية وارتفاع حجم المعروض، ما يضمن توافر الكميات المطلوبة واستقرار الأسعار دون مبالغة.

الأمومة والطفولة: التعرض لتهديدات نفسية شديدة يدفع بعض الأطفال للتفكير في إيذاء أنفسهم

حذّرت سارة عزيز، عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومديرة ومؤسسة مبادرة Safe Egypt، من المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت، مؤكدة أن بعض الألعاب والمنصات الرقمية أصبحت بيئة خصبة لجرائم الابتزاز الجنسي.

عمرو أديب يحتفل بتقدم مصر على كوت ديفوار: لاعيبة المنتخب بتعمل جاتوه في الملعب

احتفل الإعلامي عمرو أديب، بتقدم المنتخب المصري على كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا بثلاثة أهداف لهدف.

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث خلال ساعات .. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأسبوع الحالي يشهد تقلبات جوية مهمة، مع بداية موسم الشتاء والفترة الأولى من طوبة، موضحة أن يومي الاثنين والثلاث المقبلين سيشهدان منخفضًا جويًا متعمقًا في طبقات الجو العليا، ما سيؤدي إلى أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الساحلية، خاصة المطلة على البحر المتوسط وشمالي الوجه البحري، مع نشاط ملحوظ للرياح واضطراب في الملاحة البحرية.

آية سماحة: حلقت حواجبي ورسمتها بالكحل في الابتدائية

قالت آية سماحة إنها كانت مفترية في طفولتها، لأنها كانت الشقيقة الكبرى، ووصل بها الأمر إلى التسبب في إصابة برأس شقيقتها ثم تظاهرت بالبراءة أمام عائلتها بأنها لا تعرف شيء عن الأمر.