آية سماحة: حلقت حواجبي ورسمتها بالكحل في الابتدائية

قالت آية سماحة إنها كانت مفترية في طفولتها، لأنها كانت الشقيقة الكبرى، ووصل بها الأمر إلى التسبب في إصابة برأس شقيقتها ثم تظاهرت بالبراءة أمام عائلتها بأنها لا تعرف شيء عن الأمر.

وأضافت سماحة، في أحدث حلقات برنامج ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا، والذي يعرض على MBC مصر، أن اسمها الحقيقي هو آية الله ناصر موريس سماحة، وأنها شخصية نكدية وأن يوم إجازتها يصبح نكد على كل من حولها.

و كشفت آية أنها في الصف الرابع الابتدائي قررت حلاقة حواجبها ورسمها بالكحل، مما دفع مدرسيها للاعتقاد بأنها تعاني من أزمة نفسية حادة.