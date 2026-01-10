نشأت الديهي يُطالب بإطلاق "الهرم الغذائي المصري" لتعزيز صحة المواطنين

طالب الإعلامي نشأت الديهي بضرورة الإعلان عن الهرم الغذائي المصري، على غرار الهرم الغذائي المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن صحة المصريين يجب أن تكون على رأس أولويات الدولة، وأن المرحلة الحالية تتطلب استعادة ما وصفه بـ"الوعي المفقود" فيما يتعلق بثقافة الغذاء الصحي.

وأشار "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، إلى أن رئيس الجمهورية أبدى اهتمامًا واضحًا بملف صحة المصريين وتحدث صراحة عن هذا الأمر، متسائلًا عمّا إذا كانت الجهات المعنية قد التقطت هذه الرؤية وحولتها إلى برنامج عمل واضح ومتكامل يخدم المجتمع.

وأضاف أن الغذاء الصحي المتوازن يمثل خط الدفاع الأول ضد الأمراض، قائلًا: "إذا تناول المواطن طعامًا صحيًا ومتكامل العناصر، فلن يحتاج إلى العلاج أو المكملات والفيتامينات"، مشددًا على أهمية بناء منظومة غذائية وطنية تليق بمكانة مصر وتاريخها.

وأعرب عن ثقته في الدكتور خالد عبد الغفار وقدرته على قيادة هذا الملف الحيوي، من خلال التعاون مع مبادرات المجتمع المدني وإطلاق حملة قومية واسعة تتضمن وضع كود غذائي مصري يرسخ لثقافة جديدة في تناول الطعام، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة المواطن.

واختتم الديهي، حديثه بالتأكيد على أن ثقافة الأكل والمائدة المصرية تحتاج إلى تغيير جذري، بما يواكب متطلبات العصر ويحافظ على صحة الأجيال الحالية والقادمة، داعيًا إلى تحرك مؤسسي عاجل لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.