قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة الصحفيين تُسلم أرض مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر لبدء تنفيذ المشروع
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث خلال ساعات .. فيديو
دوي يسجل الهدف الثاني لـ كوت ديفوار في مرمى منتخب مصر بربع نهائي أمم إفريقيا
75 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم بثلاثية على كوت ديفوار بربع نهائي أمم إفريقيا
اتجاه لحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة في اليابان
برغم التقلبات الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 4 سفن
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
تحذير صومالي من تداعيات التدخل الإسرائيلي.. تهديد لوحدة الصومال وأمن القرن الإفريقي
الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في حي الشيخ مقصود بحلب
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية عمر مرموش ورامي ربيعة| صور
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي يُطالب بإطلاق "الهرم الغذائي المصري" لتعزيز صحة المواطنين

نشأت الديهي
نشأت الديهي
عبد الخالق صلاح

طالب الإعلامي نشأت الديهي بضرورة الإعلان عن الهرم الغذائي المصري، على غرار الهرم الغذائي المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن صحة المصريين يجب أن تكون على رأس أولويات الدولة، وأن المرحلة الحالية تتطلب استعادة ما وصفه بـ"الوعي المفقود" فيما يتعلق بثقافة الغذاء الصحي.

وأشار "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، إلى أن رئيس الجمهورية أبدى اهتمامًا واضحًا بملف صحة المصريين وتحدث صراحة عن هذا الأمر، متسائلًا عمّا إذا كانت الجهات المعنية قد التقطت هذه الرؤية وحولتها إلى برنامج عمل واضح ومتكامل يخدم المجتمع.

وأضاف أن الغذاء الصحي المتوازن يمثل خط الدفاع الأول ضد الأمراض، قائلًا: "إذا تناول المواطن طعامًا صحيًا ومتكامل العناصر، فلن يحتاج إلى العلاج أو المكملات والفيتامينات"، مشددًا على أهمية بناء منظومة غذائية وطنية تليق بمكانة مصر وتاريخها.

وأعرب عن ثقته في الدكتور خالد عبد الغفار وقدرته على قيادة هذا الملف الحيوي، من خلال التعاون مع مبادرات المجتمع المدني وإطلاق حملة قومية واسعة تتضمن وضع كود غذائي مصري يرسخ لثقافة جديدة في تناول الطعام، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة المواطن.

واختتم الديهي، حديثه بالتأكيد على أن ثقافة الأكل والمائدة المصرية تحتاج إلى تغيير جذري، بما يواكب متطلبات العصر ويحافظ على صحة الأجيال الحالية والقادمة، داعيًا إلى تحرك مؤسسي عاجل لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.

نشأت الديهي الهرم الغذائي المصري تن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

بالصور

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد