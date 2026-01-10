قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة تحكيم دولة التلاوة لـ عمر علي: فخورون بك شاركت رغم المرض وأبليت بلاءً حسنًا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أشادت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» بقراءة المتسابق عمر علي عوض خلال الحلقة السابعة عشرة من البرنامج، مؤكدة أن قراءته جاءت سليمة وتعكس مستواه المتميز.

وأعربت عن فخرها بإصراره على المشاركة رغم ظروفه الصحية، وموجهة له الدعاء بالشفاء العاجل، قائلة: «أبليت بلاءً حسنًا ورب ضارة نافعة».

برنامج لاكتشاف المواهب القرآنية

يهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف ودعم المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويُذاع عبر قنوات الحياة وCBC والناس، إلى جانب منصة Watch It، في تمام التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مع بث مباشر للحلقات.

وشهدت اختبارات البرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم للمشاركة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، جرى تصفيتهم عبر مراحل متعددة، انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم من كبار العلماء والقراء

تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والصوتية في مصر والعالم الإسلامي، من بينهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، والداعية الإسلامي مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني، إلى جانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف البارزين.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، مع تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة «مصر قرآن كريم»، بالإضافة إلى تشرفهما بإمامة صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

ويأتي برنامج «دولة التلاوة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليؤكد دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم، وإحياء مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة، ودعم الخطاب الديني الوسطي المستنير.

دولة التلاوة المتسابق عمر علي برنامج دولة التلاوة

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. وفر وقتا للحب

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. إعادة تقييم علاقاتك

برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. لا تكتم مشاعرك

برج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. التزم بالصدق العاطفي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

