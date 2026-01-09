مصطفى حسني يسأل متسابق «دولة التلاوة»: بتتخانق مع أخوك كل قد إيه؟

علق الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، خلال الحلقة السابعة عشرة من المسابقة، على تلاوة المتسابق محمد أحمد حسن، مؤكدًا أن من يرث القرآن يمر بثلاثة مستويات، مشيرًا إلى أن حفظ القرآن يحتاج إلى وقت وعمر وجهد ومداومة على المراجعة.

سؤال إنساني ورد عفوي من المتسابق

وطرح مصطفى حسني سؤالًا مباشرًا على المتسابق قائلًا: «بتتخانق إنت وأخوك كل فترة قد إيه؟»، ليرد محمد أحمد حسن بأن ما يحدث بين الأشقاء من مناكشات أمر طبيعي، موضحًا أنهم أسرة بسيطة تتعامل بعفوية ومرح دون تعقيد.

مواعيد عرض برنامج دولة التلاوة

تُذاع حلقات برنامج «دولة التلاوة» عبر قنوات الحياة وCBC والناس، إلى جانب منصة «Watch It»، في بث مباشر، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

أكثر من 14 ألف متسابق في الاختبارات

وشهدت اختبارات البرنامج، الذي يُقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشاركة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، قبل تصفية المشاركين لاختيار أفضل 32 موهبة للمنافسة في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم تضم قممًا دينية وصوتية

تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية، من بينهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف البارزين.

جوائز مالية كبرى للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز برنامج «دولة التلاوة» 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة «مصر قرآن كريم»، مع تشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

يُعد برنامج «دولة التلاوة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، خطوة رائدة في دعم المواهب القرآنية الشابة، وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وترسيخ مكانة مصر الرائدة كمنارة للقرآن الكريم والوسطية الدينية.