حلمي جواز سفر مصري.. القاريء البريطاني محمد أيوب: شرف لي وجودي بدولة التلاوة

في حديثه عن مشاركته في برنامج "دولة التلاوة"، عبر القارئ محمد أيوب عن سعادته الكبيرة، مؤكدًا أن تواجده في هذا البرنامج هو شرف له، مشيرًا إلى أن البرنامج هو الذي صنع العديد من نجوم التلاوة، وأن مصر دائمًا ما تُنتج مواهب عظيمة في هذا المجال.

وأكد أيضًا تأثره الكبير بكبار القراء المصريين مثل عبد الباسط عبد الصمد والمنشاوي والحصري.

أمنيتان تشغلان بال محمد أيوب

كشف محمد أيوب عن أمنيتين شخصيتين له: الأولى هي أن يكون جزءًا من عالم التلاوة القرآنية، وهو ما ساعده والديه على تحقيقه، أما الثانية فهي الحصول على جواز سفر مصري، ليكون له شرف الانتماء إلى هذا البلد العظيم.



دور "دولة التلاوة" في اكتشاف المواهب

برنامج "دولة التلاوة" الذي يتم بثه على قنوات الحياة، CBC، والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It، يهدف لاكتشاف أفضل المواهب في تجويد وترتيل القرآن الكريم. ويشترك في تحكيمه عدد من القامات الدينية البارزة، مثل الشيخ حسن عبد النبي، والدكتور طه عبد الوهاب، والمذيعة آية عبد الرحمن.

جوائز ضخمة لدعم الفائزين

من أهم مميزات البرنامج الجوائز الضخمة التي تصل قيمتها إلى 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين.

يُعد برنامج "دولة التلاوة" خطوة مهمة في التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلوم الدينية.