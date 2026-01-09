قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المرض ينهك الإنسان.. فاروق حسني يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية
أسامة فيصل : مواجهة كوت ديفوار ليست سهلة.. ونتمنى من الجمهور مساندتنا.. خاص
كيف دعمت الدولة المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية؟.. فيديو
السفارة المصرية في مالي تنجح في إعادة مواطنين اثنين كانا عالقين في مدينة بعيدة عن العاصمة
عمرو أديب: السودان عمق استراتيجي لمصر وأمنه القومي خط أحمر لا نقاش فيه
عقب استقرار الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة النيلية في أسوان
دعاء الليلة 21 رجب .. بـ11 كلمة يجبر الله كسرك في العشر الأواخر
تاريخها يعود إلى 1820.. حكاية فاروق حسني مع سجادة باريس الثمينة
دينا الشربيني: مسلسل لا ترد ولا تستبدل تجربة إنسانية محفورة في قلبي
عادات يومية فعّالة لتطهير الجسم من السموم.. وتحسين صحتك
فاروق حسني يكشف تفاصيل متحفه وطبيعة اللوحات المعروضة به.. فيديو
إصابة ضابط بالحماية المدنية أثناء إطفاء حريق المنوفية.. وخروج جميع المصابين من المستشفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حلمي جواز سفر مصري.. القاريء البريطاني محمد أيوب: شرف لي وجودي بدولة التلاوة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

في حديثه عن مشاركته في برنامج "دولة التلاوة"، عبر القارئ محمد أيوب عن سعادته الكبيرة، مؤكدًا أن تواجده في هذا البرنامج هو شرف له، مشيرًا إلى أن البرنامج هو الذي صنع العديد من نجوم التلاوة، وأن مصر دائمًا ما تُنتج مواهب عظيمة في هذا المجال. 

وأكد أيضًا تأثره الكبير بكبار القراء المصريين مثل عبد الباسط عبد الصمد والمنشاوي والحصري.

أمنيتان تشغلان بال محمد أيوب

كشف محمد أيوب عن أمنيتين شخصيتين له: الأولى هي أن يكون جزءًا من عالم التلاوة القرآنية، وهو ما ساعده والديه على تحقيقه، أما الثانية فهي الحصول على جواز سفر مصري، ليكون له شرف الانتماء إلى هذا البلد العظيم.
 

دور "دولة التلاوة" في اكتشاف المواهب

برنامج "دولة التلاوة" الذي يتم بثه على قنوات الحياة، CBC، والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It، يهدف لاكتشاف أفضل المواهب في تجويد وترتيل القرآن الكريم. ويشترك في تحكيمه عدد من القامات الدينية البارزة، مثل الشيخ حسن عبد النبي، والدكتور طه عبد الوهاب، والمذيعة آية عبد الرحمن.

جوائز ضخمة لدعم الفائزين

من أهم مميزات البرنامج الجوائز الضخمة التي تصل قيمتها إلى 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين.

يُعد برنامج "دولة التلاوة" خطوة مهمة في التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلوم الدينية.

دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة القارئ البريطاني محمد أيوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

الطفلة

زوجة الأب تعتدي بالضرب المبرح على صغار زوجها.. والأمن يكشف الحقيقة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الفنانة ساندي

ساندي : سعيدة بردود الفعل على ألبومي الجديد .. خاص

محمد عدوية

محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه بعنوان وقت السلام.. فيديو

أنغام

الحب حالة.. أنغام تطرح أول أغانيها في 2026

بالصور

عادات يومية فعّالة لتطهير الجسم من السموم.. وتحسين صحتك

أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم
أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم
أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

علاج الإمساك
علاج الإمساك
علاج الإمساك

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد